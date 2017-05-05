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Euro 2016
15 TEMMUZ
Figüranlıktan başladı, şimdi tüm Türkiye tanıyor
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Bundan 16 yıl önce, yani 2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler' filminde figüran olarak yer alan bu oyuncuyu bu aralar ekranda sıkça görüyoruz.
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