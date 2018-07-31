Filipinler Devlet Başkanı 68 lüks arabayı parçalattı

Filipinler Devlet Ba\u015fkan\u0131 Rodrigo Duterte,yolsuzluklarla m\u00fccadeleye kar\u015f\u0131 olan tutumunu operasyonlarda ele ge\u00e7irilen 68 tane l\u00fcks otomobili par\u00e7alatarak g\u00f6sterdi.\r\n\r\n,Filipinler Devlet Ba\u015fkan\u0131 Rodrigo Duterte, uyu\u015fturucu mafyalar\u0131 ve yolsuzlukla m\u00fccadelesini ger\u00e7ekle\u015fen operasyonlarda ele ge\u00e7irilen 68 tane l\u00fcks arac\u0131 herkesin \u00f6n\u00fcnde par\u00e7alatarak kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. par\u00e7alama i\u015flemi ge\u00e7ti\u011fimiz Mart ay\u0131nda da yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\r\nUyu\u015fturucu mafyalar\u0131ndan ele ge\u00e7irilen l\u00fcks ara\u00e7lar\u0131 par\u00e7alatarak d\u00fcnyaya yolsuzluk ve uyu\u015fturcu mafyalar\u0131na kar\u015f\u0131 tutumunu g\u00f6stermek isteyen Duterte, "Yolsuzluk bir g\u00fcnde bitebilecek bir \u015fey de\u011fil. D\u00fcnyaya Filipinler\u2019in, yat\u0131r\u0131m yap\u0131labilecek uygun ve g\u00fcvenilir bir yer oldu\u011funu g\u00f6stermek istiyorum, burada yolsuzlu\u011fa yer yok" ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Duterte, en son Mart ay\u0131ndaki ka\u00e7ak ara\u00e7 par\u00e7alama i\u015flemine kat\u0131lm\u0131\u015f, o g\u00fcn 500 bin dolar de\u011ferindeki l\u00fcks otomobilleri par\u00e7alatt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Filipinler\u2019de ele ge\u00e7irilen ka\u00e7ak ara\u00e7lar\u0131n hepsi par\u00e7alanarak yok ediliyor.,.