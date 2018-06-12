Filiz Akın'dan kötü haber!

Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n unutulmaz efsane aktristlerinden olan Filiz Ak\u0131n'dan \u00fcz\u00fcc\u00fc haber geldi...,Onur Akay, "Ge\u00e7en hafta Mareke\u015f'te d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc argan ya\u011f\u0131n\u0131n yap\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 seyretmeye giden Filiz Han\u0131m, yine serumlarla ve kulland\u0131\u011f\u0131 ila\u00e7larla sadece bir m\u00fcddet ayakta durabilmi\u015f. Filiz Ak\u0131n, \u2018Takviyelerle, ailem, arkada\u015flar\u0131m, dostlar\u0131m k\u0131sa zaman dilimleri i\u00e7inde bana \u00e7ok g\u00fczel \u015feyler ya\u015fat\u0131yorlar. \u015e\u00fckretmek ve hayata kat\u0131labilmek g\u00fczel \u015fey.'dedi. Usta sanat\u00e7\u0131m\u0131za acil \u015fifalar dilerim.\u201d ifadelerini kullanarak yaz\u0131s\u0131nda Filiz Ak\u0131n ve H\u00fclya Ko\u00e7yi\u011fit'le y\u0131llar \u00f6nce \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 da payla\u015ft\u0131.,Magazin camias\u0131nda \u2018Felaket Tellal\u0131\u2019 lakab\u0131 ile \u00fcnlenen Onur Akay, Filiz Ak\u0131n'\u0131n son durumundan bahsetti. ,Akay, Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n \u00fcnl\u00fc ismi Filiz Ak\u0131n\u2019\u0131n ge\u00e7en hafta Marke\u015f\u2019e d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc argan ya\u011f\u0131n\u0131n yap\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 seyretmeye gitti\u011fini, ancak serum ve ila\u00e7larla \u00e7ok k\u0131sa bir m\u00fcddet ayakta durabildi\u011fini yazd\u0131.,Aktris, yazar. T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 kad\u0131n oyuncular\u0131ndan biri olan Ak\u0131n, 60'l\u0131 y\u0131llardan g\u00fcn\u00fcm\u00fcze rol ald\u0131\u011f\u0131 say\u0131s\u0131z filmde bir \u00e7ok farkl\u0131 karakteri canland\u0131rm\u0131\u015f, zerafet ikonu olmu\u015ftur. G\u00fczelli\u011fi ve asaletiyle romantik temal\u0131 T\u00fcrk filmlerinin vazge\u00e7ilmez oyuncusu olan Ak\u0131n'\u0131n \u00f6nemli filmlerinden baz\u0131lar\u0131; Reyhan, Utan\u00e7, Umutsuzlar, Prangas\u0131z Mahkumlar, Ankara Ekspresi, \u0130ki Gemi Yanyana ve Gurbet Ku\u015flar\u0131'd\u0131r.,2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da do\u011fmu\u015ftur. Ger\u00e7ek ad\u0131 Suna Ak\u0131n\u2019d\u0131r. Annesi Leman han\u0131md\u0131r. TED Ankara Koleji'ndeki e\u011fitimini tamamlad\u0131ktan sonra Ankara Dil ve Tarih Co\u011frafya Fak\u00fcltesi Arkeoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc'ne kaydolan Ak\u0131n, ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u00f6\u011frenciydi. \u0130yi derecede Frans\u0131zca ve \u0130ngilizce bilen, mimar olmak istemesine ra\u011fmen bir turizm acentas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayan Ak\u0131n, 2 y\u0131l s\u00fcreyle \u015fef olarak g\u00f6rev yapt\u0131. Kolej y\u0131llar\u0131ndan bir arkada\u015f\u0131n\u0131n tavsiyesiyle sinema sekt\u00f6r\u00fcne girmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmeye ba\u015flayan Ak\u0131n, 1962'de Artist dergisinin d\u00fczenledi\u011fi yar\u0131\u015fmay\u0131 kazand\u0131. Ye\u015fil\u00e7am\u2019a ad\u0131m atmas\u0131nda \u00f6nemli olan bu geli\u015fmeden sonra Memduh \u00dcn'\u00fcn y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 Akasyalar A\u00e7arken filmiyle sinema kariyeri ba\u015flad\u0131. Ard\u0131ndan \u015eakayla Kar\u0131\u015f\u0131k adl\u0131 filmde Ajda Pekkan'la ba\u015frol\u00fc payla\u015fan oyuncu, Kad\u0131n Berberi ve Kad\u0131n Terzisi filmlerinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 rollerle ad\u0131n\u0131 geni\u015f kitlelere duyurdu.,Filiz Ak\u0131n, dramadan komediye bir\u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrde oyunculu\u011funun zirvesindeydi. Film y\u00f6netmeni At\u0131f Y\u0131lmaz ve Fikret Hakan\u2019la ni\u015fanland\u0131. 1964 y\u0131l\u0131nda izleyiciyle bulu\u015fan Yankesici K\u0131z adl\u0131 filmdeki oyunculu\u011fuyla da \u00f6vg\u00fcler alan aktris, o d\u00f6nemde yap\u0131mc\u0131 ve y\u00f6netmen olan T\u00fcrker \u0130nano\u011flu ile tan\u0131\u015ft\u0131. \u0130nano\u011flu y\u00f6netimindeki bir\u00e7ok filmde ba\u015frolde oynayan Ak\u0131n, bir s\u00fcre sonra \u00fcnl\u00fc rejis\u00f6rle 1964 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnya evine girdi. Bu evlilikten \u0130lker \u0130nano\u011flu (d. 20.08.1965) ad\u0131nda bir erkek \u00e7ocuklar\u0131 oldu.,Kanseri yenen Filiz Ak\u0131n, \u00e7ok \u00f6nemli bir ameliyatla menenjit ve y\u00fcz felcinden k\u0131l pay\u0131 kurtulmu\u015ftu. Daha sonra ise \u015fahdamar\u0131na stent tak\u0131lmas\u0131 ameliyat\u0131yla, beynine p\u0131ht\u0131 gitmesiyle olu\u015fabilecek hayati tehlikeden ve fel\u00e7 olma durumundan, riskli ama ba\u015far\u0131l\u0131 bir ameliyatla yine k\u0131l pay\u0131 kurtulmu\u015ftu.,1965 y\u0131l\u0131nda Ak\u0131n, filmografisine bir film daha ekledi: Kolejli K\u0131z\u0131n A\u015fk\u0131. Ayhan I\u015f\u0131k'la ba\u015frolleri payla\u015ft\u0131klar\u0131 yap\u0131mdaki rol\u00fcyle romantik temal\u0131 T\u00fcrk filmlerinin vazge\u00e7ilmez ismi olan Ak\u0131n, daha sonra C\u00fcneyt Ark\u0131n'la kamera \u00f6n\u00fcne ge\u00e7tikleri \u00c7\u0131tk\u0131r\u0131ld\u0131m da benzer bir tiplemeyi canland\u0131rd\u0131. 1969 y\u0131l\u0131n\u0131n May\u0131s ay\u0131nda Filiz Ak\u0131n'\u0131n, Necdet Tosun'un refakatinde, bir tak\u0131m allerji tedavisi i\u00e7in Londra'ya gider, ayn\u0131 hastanede tedavi olmakta olan Filiz ad\u0131ndaki bir T\u00fcrk hasta \u00f6l\u00fcr. Ama bu k\u00f6t\u00fc haber T\u00fcrkiye\u2019ye Filiz Ak\u0131n \u00f6ld\u00fc diye ula\u015f\u0131nca ayn\u0131 tarihte