Film gerçek oldu! İstanbul diye Sinop'ta bıraktılar

Bir film ger\u00e7ek oldu!,Temizlik ihtiya\u00e7lar\u0131 var. Her \u015feyden \u00f6nce ben bu i\u015fin sa\u011fl\u0131k boyutuna bak\u0131yorum. Bu kente gelen insanlar\u0131n hijyenik bir ortamda m\u0131 geliyor. Yoksa bir kontrolden ge\u00e7irildi mi? Van\u2019dan giri\u015f yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor. E\u011fer Van\u2019da b\u00f6yle bir kontrol yoksa bu insanlar \u015fu an yerlerde yat\u0131yorlar.Bu olay d\u00fcn oldu. G\u00fcnd\u00fcz vakti. Bu \u015fehrin kent g\u00fcvenlik kameralar\u0131 bunlar\u0131 kay\u0131t etmi\u015ftir\u201d dedi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan bir grup Pakistanl\u0131 ka\u00e7ak, d\u00fcn minib\u00fcslerle Sinop otogar\u0131na b\u0131rak\u0131ld\u0131. \u0130nsan ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan buran\u0131n \u0130stanbul oldu\u011fu s\u00f6ylenen ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menler burada mahsur kald\u0131. ,Sinop Otogar\u0131 Kafeterya \u0130\u015fletmecisi Hayrettin Bozkurt yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bu insanlar d\u00fcnden beri buradalar. 37 ki\u015fiydiler. San\u0131yorum biraz say\u0131lar\u0131 eksilmi\u015f. ,\u015eu an ma\u011fdur durumdalar. Bu insanlar \u0130stanbul\u2019a gitmek istiyorlar. Ceplerinde T\u00fcrk paras\u0131 ya da farkl\u0131 bir ge\u00e7erli para birimi yok. Dolay\u0131s\u0131yla da bu insanlar \u015fuan yaz\u0131haneye yalvar\u0131yorlar. \u0130stekleri var. Bu isteklerden birisi de \u0130stanbul\u2019a ula\u015fmak. , Ama paras\u0131z kimse kimseyi de ta\u015f\u0131yacak durumda de\u011fil. Bizler sabah bu insanlara biraz katk\u0131da bulunduk. Kar\u0131nlar\u0131n\u0131 doyurduk. Ama nereye kadar. \u00d6\u011flen oldu. Tekrar yemek ihtiya\u00e7lar\u0131 var. Ak\u015fam olacak tekrar olacak. Bu insanlar\u0131n tuvalet ihtiya\u00e7lar\u0131 var.