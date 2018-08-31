Fındık bahçesinden "tarih" çıktı

Adeta f\u0131\u015fk\u0131rd\u0131.,Samsun'un \u00c7ar\u015famba il\u00e7esinde f\u0131nd\u0131k bah\u00e7esi i\u00e7inde Tacettino\u011fullar\u0131 Beyli\u011fi'nden kalma T\u00fcrk kalesi kal\u0131nt\u0131lar\u0131 bulundu.\r\n,Ondokuz May\u0131s \u00dcniversitesi (OM\u00dc) Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi Tarih B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. \u0130brahim Tellio\u011flu, Karadeniz tarihi konusunda y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc bilimsel ara\u015ft\u0131rmalar kapsam\u0131nda \u00c7ar\u015famba il\u00e7esinde bir f\u0131nd\u0131k bah\u00e7esinde sur kal\u0131nt\u0131lar\u0131na rastlad\u0131.\r\n\r\n,Samsun M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri ile sur kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 inceleyen Tellio\u011flu, bir kaleye ait surlar\u0131n Tacettino\u011fullar\u0131 Beyli\u011fi d\u00f6neminden kalma oldu\u011funu belirledi.\r\n\r\n,\u00c7ar\u015famba Belediyesinin deste\u011fiyle kalenin ortaya \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 i\u00e7in f\u0131nd\u0131k bah\u00e7esinde kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Kaz\u0131larda Sel\u00e7uklu Devleti d\u00f6neminde yap\u0131lm\u0131\u015f s\u0131rl\u0131 seramik ile Tacettino\u011fullar\u0131 Beyli\u011fi taraf\u0131ndan kullan\u0131lm\u0131\u015f ok u\u00e7lar\u0131na da ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n, Prof. Dr. Tellio\u011flu, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kalenin 14. y\u00fczy\u0131lda Samsun ve \u00e7evresinde h\u00fck\u00fcm s\u00fcren Tacettino\u011fullar\u0131 Beyli\u011fi'ne ait oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Beyli\u011fin Mo\u011follar sonras\u0131nda Anadolu'da kurulan bir T\u00fcrk beyli\u011fi oldu\u011funu, 15. y\u00fczy\u0131l sonras\u0131nda 11 bin askeri bulundu\u011funun bilindi\u011fine i\u015faret eden Tellio\u011fu, "Merkezi Tokat'\u0131n Niksar il\u00e7esinde bulunan bir beylik. \u0130ktidar m\u00fccadelesi ba\u015flay\u0131nca beyli\u011fin bir grubu \u00c7ar\u015famba il\u00e7esine yerle\u015fiyor. Burada Orduk\u00f6y\u00fc kalesini in\u015fa ediyorlar." dedi.\r\n\r\n,T\u00fcrklere ait olan kalenin \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu vurgulayan Tellio\u011flu, "Kale, f\u0131nd\u0131k bah\u00e7esi i\u00e7inde yer al\u0131yor. Burada kurtarma kaz\u0131s\u0131 yap\u0131l\u0131yor ve g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kart\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\nKaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na destek veren \u00c7ar\u015famba Belediye Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin D\u00fcndar da kalenin ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 3 ayd\u0131r \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\nKalenin 7 d\u00f6n\u00fcm alanda dikd\u00f6rtgen \u015feklinde \u00f6nemli bir yap\u0131 oldu\u011funa dikkati \u00e7eken D\u00fcndar, "Bu kale, 1071'den sonra T\u00fcrklerin \u00c7ar\u015famba ve civar\u0131nda yerle\u015fti\u011finin \u00f6nemli bir g\u00f6stergesi. Yine bu b\u00f6lgede T\u00fcrklerden \u00f6nce herhangi bir yerle\u015fim olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n da i\u015faretidir." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\nD\u00fcndar, kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 esnas\u0131nda T\u00fcrk tarihini tescilleyen eserler \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, "G\u00fclleler, ok u\u00e7lar\u0131, yine kalenin taban\u0131ndan Sel\u00e7uklu motifleriyle yap\u0131lm\u0131\u015f seramik eserler \u00e7\u0131k\u0131yor. Tarihi eserler belediye \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z ve m\u00fcze g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan tek tek ortaya \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131yor ve incelenmek \u00fczere m\u00fczeye g\u00f6nderiliyor." diye konu\u015ftu.