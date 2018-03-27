Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131, hayat\u0131 olumsuz etkiledi. Hafta sonundan bu yana aral\u0131klarla sa\u011fana\u011f\u0131n hakim oldu\u011fu kentte, dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,F\u0131nd\u0131k b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde dolu nedeniyle vatanda\u015flar zor anlar ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,\u015eiddetli dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131ndan korunmak isteyen vatanda\u015flar, d\u00fckkanlara ve apartmanlara s\u0131\u011f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Edirne'de dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle trafik ak\u0131\u015f\u0131nda da aksamalar ya\u015fand\u0131.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 10 dakika s\u00fcren dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonucu yerler beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n\r\n,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 18 derece \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kentte, per\u015fembe g\u00fcn\u00fcne kadar sa\u011fanak bekleniyor.\r\n,.