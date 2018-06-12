Finlandiya'da iş adamına 63 bin avro trafik cezası

Aland gazetesinin haberine g\u00f6re, i\u015f adam\u0131 Wikl\u00f6f, h\u0131z s\u0131n\u0131r\u0131 50 kilometre olarak belirlenen yolda 71 kilometre h\u0131z yaparken yakaland\u0131.\r\n,A\u015f\u0131r\u0131 h\u0131z yapt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle Wikl\u00f6f'e 63 bin 240 avro trafik cezas\u0131 verildi.\r\n,Daha \u00f6nceden d\u00f6rt kez h\u0131z cezas\u0131ndan y\u00fcksek mebla\u011fda trafik cezas\u0131 \u00f6deyen Wikl\u00f6f, 2013 y\u0131l\u0131nda da h\u0131z s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015fmaktan 94 bin avro trafik cezas\u0131 \u00f6demek zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Aland gazetesine a\u00e7\u0131klama yapan Wikl\u00f6f, ''Bu paray\u0131 trafik cezas\u0131n\u0131 \u00f6demek yerine, ya\u015fl\u0131lara, okullara ve ihtiya\u00e7 sahiplerine vermeyi tercih ederdim.'' de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,Finlandiya'ya ba\u011fl\u0131 otonom bir yap\u0131ya sahip olan Aland Adas\u0131'nda trafik cezalar\u0131, hata yapan \u015fof\u00f6r\u00fcn y\u0131ll\u0131k \u00f6dedi\u011fi gelir vergisi \u00fczerinden hesaplan\u0131yor. Wikl\u00f6f'\u00fcn yakla\u015f\u0131k y\u0131ll\u0131k gelirinin 12 milyon avronun \u00fczerinde oldu\u011fu tahmin ediliyor.