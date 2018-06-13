Firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya’da görüldüğü iddia edildi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’deki hücre evlerinde kaldığı iddia edildi. Anadolu Ajansı’na ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde, S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi. Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden AA muhabirleri, firari Öksüz’ün izini sürdü.