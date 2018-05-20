Firari Mehmet Aydın'ın peşine mafya düştü

Ak\u015fam gazetesinin haberine g\u00f6re, Mehmet Ayd\u0131n\u2019\u0131n Bolivya\u2019da in\u015faat i\u015fine girip yat\u0131r\u0131m yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. , T\u00fcrk \u0130nterpol\u2019\u00fc taraf\u0131ndan takibe al\u0131nan Ayd\u0131n\u2019\u0131n l\u00fcks hayat\u0131 nedeniyle ac\u0131mas\u0131zl\u0131\u011f\u0131yla bilinen Brezilya mafyas\u0131n\u0131n da dikkatini \u00e7ekti\u011fi bildirildi.,Ayd\u0131n\u2019\u0131n can g\u00fcvenli\u011fi nedeniyle Brezilya\u2019dan da ka\u00e7abilece\u011fi de\u011ferlendiriliyor.\r\n,Mehmet Ayd\u0131n, ortaya \u00e7\u0131kan son foto\u011fraf\u0131nda, g\u00fcne\u015f g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fc ve bornozuyla halinden olduk\u00e7a memnun g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.,Kurdu\u011fu \u00c7iftlik Bank sistemiyle 132 bin ki\u015fiyi 1 milyar TL\u2019den fazla doland\u0131r\u0131p ka\u00e7an Mehmet Ayd\u0131n\u2019\u0131n Brezilya mafyas\u0131n\u0131n da 'dikkatini \u00e7ekti\u011fi' \u00f6\u011frenildi.\r\n