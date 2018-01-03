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Fırtına, Lavezzi ile prensipte anlaştı
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Kış depresyonunu yenmek için ne yapmalı? (Kış depresyonu nasıl geçer)
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Soylu FETÖ’den tutuklu sayısını açıkladı
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Bu buzağı tam 1 milyon dolar!
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Ramazan
Fırtına, Lavezzi ile prensipte anlaştı
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Bordo-mavili ekip, bir dönem yılda 22 milyon euro ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanına sahip olan Lavezzi'yle prensip anlaşmasına vardı.
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