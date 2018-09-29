Fırtınaya karşı teyakkuza geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Orta Akdeniz üzerinde oluşan fırtınanın, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Türkiye'nin batı kıyılarına ulaşacağı uyarısı üzerine bölgede kırmızı alarm verildi. Fırtınanın en çok İzmir'de ve Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Datça ile Milas ilçelerinde etkili olacağı, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreye kadar çıkabileceği, yağışın da metrekarede 100 kilogramın üzerine çıkabileceği duyuruldu. Fırtınanın İç Ege'deki Denizli'nin bazı ilçelerine kadar ulaşabilme ihtimali üzerine resmi kurumlara da acil kodlu uyarılar gönderildi.