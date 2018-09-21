Fişi çekildi! Show TV'nin sevilen dizisi ekrana veda etti

Show TV`nin sevilen dizisi final yapt\u0131.\r\n,Yaz aylar\u0131nda ekrana gelen sevilen dizi d\u00fcn ak\u015fam son b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle izleyicilerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Show TV`de yaz aylar\u0131nda yay\u0131nlanmaya ba\u015flayan dizinin ekran \u00f6mr\u00fc, d\u00fc\u015f\u00fck reyting nedeniyle k\u0131sa s\u00fcrd\u00fc.\r\n,Sadece 11 b\u00f6l\u00fcm yay\u0131n hayat\u0131na devam eden dizi haftalar ge\u00e7tik\u00e7e reytinglerde d\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131 ve Show TV final karar\u0131n\u0131 verdi.,Art\u0131k sevgili olan Ya\u011fmur ve Melek\u2019in a\u015fklar\u0131n\u0131 doyas\u0131ya ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 tan\u0131t\u0131mda Ekrem, Rukiye\u2019den ikinci bir \u015fans istiyor. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u00c7ekilmezlerin bu i\u015ften nas\u0131l kurtulaca\u011f\u0131 merak konusu olurken Melek\u2019in, Necmettin taklidi izleyenlere e\u011flenceli anlar ya\u015fat\u0131yor.,Ya\u011fmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi taraf\u0131ndan huzurevine b\u0131rak\u0131lan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir gen\u00e7 adam\u2026 Melek (G\u00fclper \u00d6zdemir) ise inat\u00e7\u0131, adaletli ve hayat\u0131n\u0131 do\u011faya adam\u0131\u015f bir gen\u00e7 k\u0131z. Bu iki kalbi birle\u015ftirecek olan ki\u015fi ise Melek\u2019in annesi Rukiye\u2019den (Oya Ba\u015far) ba\u015fkas\u0131 de\u011fil. B\u00fcy\u00fck k\u0131z\u0131 ve damad\u0131na k\u0131z\u0131p huzurevine yerle\u015fen ve Ya\u011fmur\u2019u da \u00f6z o\u011flu gibi seven Rukiye, Melek ve Ya\u011fmur\u2019u evlendirebilmek i\u00e7in t\u00fcrl\u00fc planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye\u2019nin i\u015fini kolayla\u015ft\u0131r\u0131r. \u00c7\u00fcnk\u00fc Ya\u011fmur; huzurevine adeta bir melek gibi yeti\u015fen Melek\u2019e daha ilk g\u00f6r\u00fc\u015fte a\u015f\u0131k olmu\u015ftur. Rukiye\u2019nin huzurevinden ayr\u0131lmas\u0131yla \u00c7ekilmez ailesinin de ba\u015fkahraman\u0131 olan Ya\u011fmur, Melek\u2019in eni\u015ftesi Necmettin\u2019in (Toygan Avano\u011flu) Melek\u2019i zengin i\u015f orta\u011f\u0131 ile evlendirme hayallerine kar\u015f\u0131 sava\u015f\u0131 kazanabilecek miydi? Ya\u011fmur ve Melek \u00e7evresinde d\u00f6nen onca entrikaya ra\u011fmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar m\u0131? Bu kaderin \u00f6r\u00fclen a\u011flar\u0131nda gizlidir.\r\n\r\n,Yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 S\u00fcre\u00e7 Film\u2019in \u00fcstlendi\u011fi, genel koordinat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc Ak\u0131n Topuz\u2019un yapt\u0131\u011f\u0131, y\u00f6netmen ve senarist koltu\u011funa ba\u015far\u0131l\u0131 projelerin mimar\u0131 Ersoy G\u00fcler\u2019in oturdu\u011fu \u201cMeleklerin A\u015fk\u0131\u201dn\u0131n oyuncu kadrosu belli oldu. Zekeriyak\u00f6y\u2019de \u00e7ekimleri ba\u015flayan Meleklerin A\u015fk\u0131 dizisinin oyuncu kadrosunda Oya Ba\u015far, G\u00fclper \u00d6zdemir, Berkay Hardal, Didem Bal\u00e7\u0131n, Toygan Avano\u011flu, Serkan Kuru, Alihan Arac\u0131, R\u00fcmeysa Arslan, \u00d6zlem Mahmuto\u011flu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil G\u00f6rgen ve daha bir\u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 isim yer al\u0131yor.\r\n\r\n,G\u00fclper \u00d6zdemir (Melek Saymaz);\r\n\r\n18 Kas\u0131m 1990 do\u011fumlu gen\u00e7 oyuncu e\u011fitimini ABD Truman State Universyt\u2019de alm\u0131\u015ft\u0131r. Gen\u00e7 oyuncu en son Tutsak isimli dizide Elif karakterine hayat vermi\u015fti. Ayr\u0131ca 2016 y\u0131l\u0131nda ba\u015frollerini Seda Bakan, Mustafa \u00dcst\u00fcnda\u011f ve Kadir Do\u011fulu\u2019nun payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle profesyonel oyunculuk hayat\u0131na ad\u0131m atm\u0131\u015ft\u0131r. Son olarak ise 2017 y\u0131l\u0131nda Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat\u2019\u0131n senaryosunu kaleme ald\u0131\u011f\u0131 ba\u015frollerinde Zeynep \u00c7amc\u0131, Haluk Bilginer, Ushan \u00c7ak\u0131r ve Emre K\u0131nay\u2019\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 Kara Yaz\u0131 adl\u0131 dizinin kadrosunda yer alm\u0131\u015ft\u0131r.,1996 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul\u2019da do\u011fan gen\u00e7 oyuncu ilk televizyon deneyimini \u0130stanbullu Gelin dizisindeki Murat karakteri ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Menajer M\u00fczeyyen Karakan\u2019\u0131n \u0130nstagram\u2019dan bulup ke\u015fvetti\u011fi oyuncuyu sekt\u00f6re kazand\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,G\u00fczel ve ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu 18 May\u0131s 1982 y\u0131l\u0131nda Ankara\u2019da d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir. \u0130lk televizyon dizisi olan ve ba\u015frollerinde Haluk Bilginer ile Sumru Yavrucuk\u2019un yer ald\u0131\u011f\u0131 Sevgili D\u00fcn\u00fcr\u00fcm isimli dizide rol alm\u0131\u015ft\u0131r. \u00c7akallarla Dans film serisiyle tan\u0131nan ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu en s\u0131n dirili\u015f Ertu\u011frul dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat vermi\u015ftir.,Usta oyuncu 11 \u015eubat 1956 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul\u2019da d\u00fcnyaya gelmi\u015ftir. Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Olacak O Kadar isimli komedi program\u0131yla tan\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.