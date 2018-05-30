Fıstık fiyatları 50 TL birden geriledi

Kararl\u0131 duru\u015fumuz sayesinde vatanda\u015f bu bayramda baklavay\u0131 daha ucuza sat\u0131n alacak. Baklavan\u0131n yan\u0131s\u0131ra f\u0131st\u0131k kullanan \u00e7ikolata, \u015fekerleme, helva gibi pek \u00e7ok \u00fcr\u00fcnde de \u00fcreticiler b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131. Artan maliyetleri \u00fcr\u00fcnlerine yans\u0131tmamak ad\u0131na kardan \u00f6d\u00fcn verdi. Fakat bu sorunun k\u00f6kten \u00e7\u00f6z\u00fclmesi ve piyasaya fiyat istikrar\u0131 getirilmesi \u015fart\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Baklava \u00fcreticileri olarak Ramazan ay\u0131nda zam yapmad\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran G\u00f6ksu, \u201cBaklavaya zam yaparak 100 liraya \u00fcretmek yerine hi\u00e7 \u00fcretmemeyi tercih ettik. D\u00fc\u015fen f\u0131st\u0131k fiyatlar\u0131n\u0131 da baklava fiyat\u0131na an\u0131nda yans\u0131tt\u0131k. ,Ramazan ay\u0131yla birlikte 70 TL\u2019den 210 TL\u2019ye f\u0131rlayan baklaval\u0131k f\u0131st\u0131\u011f\u0131n fiyat\u0131 baklavac\u0131lar\u0131n boykotu ve Bakan Fak\u0131baba\u2019n\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla 1 haftada 50 TL birden geriledi.,Ramazan ay\u0131yla birlikte baklaval\u0131k f\u0131st\u0131\u011f\u0131n fiyat\u0131 5 g\u00fcn i\u00e7inde 70 TL\u2019den 210 TL\u2019ye \u00e7\u0131k\u0131nca sekt\u00f6r\u00fcn \u00f6nde gelen baklava \u00fcreticileri \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde fiyat art\u0131\u015f\u0131 protesto edildi ve f\u0131st\u0131kl\u0131 baklava \u00fcretilmemesi karar\u0131 al\u0131nd\u0131. \u0130\u015fte bu karar amac\u0131na ula\u015ft\u0131. ,G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakan\u0131 E\u015fref Fak\u0131baba\u2019n\u0131n da deste\u011fini alan baklava \u00fcreticileri 1 hafta boyunca f\u0131st\u0131kl\u0131 baklava \u00fcretmeyince fiyatlar kilo baz\u0131nda 50 TL birden geriledi. 210 TL\u2019ye sat\u0131lan baklaval\u0131k f\u0131st\u0131k 160 TL\u2019ye kadar indi.\r\n\r\n,Baklava ve Tatl\u0131 \u00dcreticileri Derne\u011fi (BAKTAD) Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi ve Seyido\u011flu G\u0131da Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Necati G\u00f6ksu, konu ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada; "E\u011fer f\u0131st\u0131k fiyatlar\u0131 210 TL\u2019de kalsayd\u0131 vatanda\u015f bu bayramda baklavay\u0131 kilosu 100 liradan yiyecekti. \u015eu anda kaliteli bir baklavan\u0131n kilosu 60-70 liraya kadar geriledi. Protesto karar\u0131m\u0131z sayesinde 40 lira vatanda\u015f\u0131n cebinde kalacak. Baklava bizim milli de\u011ferimiz. B\u00f6yle \u00f6nemli bir gelene\u011fi stok\u00e7ular\u0131n insaf\u0131na b\u0131rakmamal\u0131y\u0131z. Her ne kadar f\u0131st\u0131k fiyatlar\u0131 gerilese de hala \u00e7ok y\u00fcksek. Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde profesyonel lisansl\u0131 depoculu\u011fun bir an evvel hayata ge\u00e7irilmesi gerekiyor. Bu kadar anormal fiyat art\u0131\u015flar\u0131 baklava \u00fcreten firmalar\u0131 \u00e7ok zora sokuyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n \r\n