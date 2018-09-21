Fitch'ten çarpıcı dolar tahmini! Yükseliş devam edecek mi?

Kredi derecelendirme kurulu\u015fu Fitch dolar kuruyla ilgili \u00e7arp\u0131c\u0131 bir tahminde bulundu. Fitch'e g\u00f6re dolar kuru 6.2 seviyesinde dengelenecek.\r\n,Fitch ayr\u0131ca, dolar\/TL paritesinin 6.2 seviyesinde istikrar kazanmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,D\u00fcn a\u00e7\u0131klanan Yeni Ekonomik Program'da enflasyon tahmini bu y\u0131l y\u00fczde 20.8 olarak a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f, 2019 i\u00e7in y\u00fczde 15.9 ve 2020 i\u00e7in y\u00fczde 9.8 rakamlar\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Kurulu\u015f b\u00fcy\u00fcme beklentisini 2018 i\u00e7in y\u00fczde 3.8, 2019 i\u00e7in y\u00fczde 1.2 ve 2020 i\u00e7in y\u00fczde 3.9 olarak korudu.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 kredi derecelendirme kurulu\u015fu Fitch Ratings, T\u00fcrkiye'nin enflasyon tahminini bu y\u0131l i\u00e7in y\u00fczde 20, 2019 i\u00e7in y\u00fczde 10.8'den y\u00fczde 15'e ve 2020 i\u00e7in y\u00fczde 9.5'ten y\u00fczde 10'a \u00e7\u0131kard\u0131. ,D\u00fcnya gazetesinin aktard\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re, ,Fitch Ratings, ABD Dolar\u0131\/T\u00fcrk Liras\u0131 paritesinin 6.2 TL civar\u0131nda istikrar kazanmas\u0131n\u0131 ve tahmin d\u00f6nemi boyunca bu civarda seyretmesini beklerken, T\u00fcrkiye'nin bir IMF program\u0131 veya sermaye kontrolleri uygulamayaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildirdi.\r\n\r\n,.