Fitch'ten seçim öncesi Türkiye'ye küstah tehdit

24 Haziran'da se\u00e7im olaca\u011f\u0131n\u0131n duyurulmas\u0131ndan itibaren T\u00fcrk ekonomisine sistematik sald\u0131r\u0131lar\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7eken kredi derecelendirme kurulu\u015fu Fitch, yine devreye girdi.\r\n,Fitch son olarak ocak sonunda, T\u00fcrkiye\u2019nin yat\u0131r\u0131m yap\u0131labilir d\u00fczeyin bir alt\u0131ndaki kredi notunu teyit etmi\u015f ve dura\u011fan olan not g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde de\u011fi\u015fiklik yapmam\u0131\u015ft\u0131. Bir sonraki kredi notu g\u00f6zden ge\u00e7irmesi 13 Temmuz\u2019da yap\u0131lacak.,"T\u00fcrkiye'de para politikas\u0131 \u00fczerinde hala siyasi n\u00fcfuz belirsizli\u011fi var" diyen Fitch, "Faiz art\u0131\u015f\u0131 bizim senaryomuz paralelinde oldu, faizin basitle\u015ftirilmesi yararl\u0131\u2026" de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.,Fitch, 24 Haziran'daki se\u00e7imin sonras\u0131n\u0131 i\u015faret ederek, "T\u00fcrk h\u00fck\u00fcmetinin gelecek se\u00e7imlerden sonra d\u0131\u015f bask\u0131lara nas\u0131l tepki verece\u011fini beklemek gerek" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Kredi de\u011ferlendirme kurulu\u015fu Fitch, tehdit niteli\u011finde bir a\u00e7\u0131klama daha yapt\u0131.\r\n