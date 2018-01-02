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Türkiye Gazetesi

Fıtığa 'rot balans' ayarı

Fıtığa 'rot balans' ayarı
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Antalya’da rot balans ustası fıtık başlangıcı olan, bel ve sırt ağrısı çeken vatandaşlara kendi yaptığı inversiyon aletiyle şifa olmaya çalışıyor. Dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan usta, gelen hastaları ise kendi yaptığı inversiyon aletine yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerini de asılıyor. 15 dakikalık bir işlemin ardından ise iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşların çıkışta yürümesi düzeliyor, hatta hastalar koşuyor ve zıplayabiliyor. Usta, hizmet karşılığında herhangi bir ücret talebinde de bulunmuyor.

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