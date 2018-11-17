Fiyatı 15 liradan 35 liraya çıktı

\u00c7anakkale'de, av sezonunun ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7en Eyl\u00fcl ay\u0131ndaki bollukla birlikte palamudun tane fiyat\u0131 15 TL'ye kadar d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. ,L\u00fcfer sezonunun yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bu ay ise ak\u0131m bal\u0131\u011f\u0131 olan palamut bal\u0131k\u00e7\u0131 tezgahlar\u0131nda tanesi 35 TL'den sat\u0131l\u0131yor. ,Ge\u00e7en y\u0131l az olmas\u0131 nedeniyle kilosu 150 TL'den sat\u0131lan l\u00fcfer, bu y\u0131lki bollu\u011fun etkisiyle bal\u0131k\u00e7\u0131 tezgahlar\u0131nda kilosu 75 TL'den sat\u0131lmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,'L\u00dcFER BOLLU\u011eU YA\u015eIYORUZ'\r\nEyl\u00fcl ay\u0131nda yasaklar\u0131n bitmesiyle palamut bollu\u011funun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten 22 y\u0131ll\u0131k bal\u0131k\u00e7\u0131 Volkan Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131, "Kiloluk bal\u0131klar 15 ile 20 lira civar\u0131nda sat\u0131ld\u0131. ,Palamut ak\u0131m bal\u0131\u011f\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in sonlar\u0131na gelindi. Palamudun fiyat\u0131 son turfanda 35 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bunun yan\u0131nda ge\u00e7en y\u0131l 150 liraya satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z l\u00fcferin kilosunu bu y\u0131l 75 liraya sat\u0131yoruz. L\u00fcferde ge\u00e7en y\u0131la g\u00f6re yar\u0131 yar\u0131ya bir fiyat fark\u0131 olu\u015ftu., Tezgahlarda l\u00fcfer bollu\u011fu ya\u015f\u0131yoruz. Art\u0131k palamudun yerini l\u00fcfer ald\u0131" dedi.\r\n,'PALAMUTTA UCUZLUK ARTIK YA\u015eANMAZ'\r\nBal\u0131khanede 30 y\u0131ll\u0131k bal\u0131k\u00e7\u0131 Engin Tun\u00e7 ise "Palamutta sezon sonuna geldik. ,Palamutta bu y\u0131l bol ve ucuz bir sezon ya\u015fad\u0131k. Palamut \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde yine tezgahlardan eksik olmaz. Bir kiloya yak\u0131n olan palamut 30 ile 35 lira civar\u0131nda y\u0131l ba\u015f\u0131na kadar tezgahlar\u0131m\u0131zda yerini almaya devam eder. ,Palamutta ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ucuzluk art\u0131k ya\u015fanmaz. Fakat tezgahlar\u0131m\u0131zdan da eksik olmaz. L\u00fcfer ge\u00e7en y\u0131l 150 lirayd\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc ge\u00e7en y\u0131l l\u00fcfer yoktu, bu sene ise l\u00fcferde bolluk ya\u015fan\u0131yor. ,Kas\u0131m\u0131n ortalar\u0131n\u0131 ge\u00e7tik. L\u00fcferin kilosu 75 liraya tezgahlarda yerini ald\u0131. Bu bal\u0131k ge\u00e7en y\u0131l ise 150 lirayd\u0131. Art\u0131k denizlerimiz dengeyi sa\u011fl\u0131yor. \u0130n\u015fallah seneye de b\u00f6yle bir bolluk bekliyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n,Bal\u0131k halinde di\u011fer bal\u0131k \u00e7e\u015fitlerinden istavrit kilosu 20 TL, \u00e7inekop 30 TL, tekir 35 TL, mezgit 45 TL, hamsi 20 TL, sardalya 15 TL, \u00e7ipura 35 TL, sar\u0131kanat 40 TL ve karides 40 TL'den sat\u0131l\u0131yor.