Fiyatı o kadar pahalı ki tane ile satılıyor...

Ne oldu\u011funu \u00f6\u011frenen \u015foke oluyor.,Kenger bitkisinin k\u00f6k k\u0131sm\u0131ndan elde edilen kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n fiyat\u0131n\u0131 duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor...\r\n,Sivas ve Malatya \u00e7evresinde kenger bitkisinin k\u00f6k k\u0131sm\u0131ndan elde edilen kenger sak\u0131z\u0131, kilogram fiyat\u0131 ge\u00e7en y\u0131l 600 lira civar\u0131ndayken, bu y\u0131lki fiyat\u0131 bin liray\u0131 buldu. Sak\u0131z\u0131n toplanmas\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7 olmas\u0131, toplayan ki\u015fi say\u0131s\u0131n\u0131n az olmas\u0131 ve k\u0131\u015f aylar\u0131n\u0131n kurak ge\u00e7mesinden dolay\u0131 fiyat\u0131n\u0131n bu y\u0131l ge\u00e7en y\u0131la oranla artt\u0131\u011f\u0131 ifade ediliyor.\r\n\r\n,Sivas\u2019ta kenger sat\u0131\u015f\u0131 yapan esnaflardan Mustafa K\u00f6ms\u00f6ken ise fiyat art\u0131\u015f\u0131n\u0131n bu \u015fekilde devam etmesi durumunda gelecek y\u0131l fiyat\u0131n\u0131n bin 200 lira ile bin 500 lira aral\u0131\u011f\u0131nda olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Mustafa K\u00f6mseken kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n bir ay boyunca \u00e7i\u011fnenebilece\u011fini ifade ederek, "Kenger sak\u0131z\u0131 a\u011f\u0131rl\u0131kla Sivas ve Malatya b\u00f6lgesinde toplan\u0131yor. Toplamas\u0131, sarma olay\u0131n\u0131n zor olmas\u0131, da\u011fl\u0131k b\u00f6lgelerde yeti\u015fmesi ve toplayan\u0131n az olmas\u0131ndan dolay\u0131 fiyat\u0131 y\u00fcksek. Ge\u00e7en y\u0131l kilogram fiyat\u0131 600 TL civar\u0131ndayken bu y\u0131l kilogram fiyat\u0131 bin liraya kadar \u00e7\u0131kt\u0131. Di\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, \u00e7ene sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve mide rahats\u0131zl\u0131klar\u0131na iyi geliyor. Y\u00fcz felci ge\u00e7irenlere \u015fifal\u0131d\u0131r ve \u00f6zellikle y\u00fcz k\u0131r\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6nler. Kenger sak\u0131z\u0131 g\u00fcnl\u00fck ortalama yar\u0131m saat \u00e7i\u011fnendi\u011fi zaman 1 ay t\u00fcketilebilir" dedi.\r\n\r\n,Kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n pahal\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 tane ile sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten K\u00f6mseken, tane fiyat\u0131n\u0131n ise 2 lira ile 5 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fti\u011fini s\u00f6yledi. K\u00f6ms\u00f6ken, \u201cBu sak\u0131z\u0131n tane fiyat\u0131 ise 2 lira, 3 lira ve 5 lira aral\u0131\u011f\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. Kenger sak\u0131z\u0131ndaki bu kadar fiyat art\u0131\u015f\u0131n\u0131n nedenlerinden biri ise bu y\u0131l\u0131n kurak ge\u00e7mesi ve ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n olmamas\u0131d\u0131r. Kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n gelecek y\u0131l fiyat\u0131 belki bin 200 veya bin 500 liray\u0131 bulabilir\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nUzun y\u0131llad\u0131r gurbet\u00e7i olarak \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan Sivasl\u0131 Cahit \u00c7etinba\u015f ise memleketine her geldi\u011finde yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki arkada\u015flar\u0131na kenger sak\u0131z\u0131 g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve tad\u0131 yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki sak\u0131zlardan farkl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in arkada\u015flar\u0131n\u0131n sevdi\u011fini s\u00f6yledi.