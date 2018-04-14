Fiyatıyla el yakıyor ama alan da satan da memnun

Kilosu 10 liraya \u00e7\u0131kt\u0131 ancak alan da satan da memnun!,.,Sivas\u2019\u0131n y\u00f6resel lezzetlerinden olan mad\u0131mak hasad\u0131 bahar\u0131n geli\u015fiyle ba\u015flad\u0131. Sivas\u2019ta sofralar\u0131n vazge\u00e7ilmezi olan, kurutularak y\u0131l\u0131n 4 mevsiminde de t\u00fcketilen mad\u0131mak tezgahlarda da yerini ald\u0131. Hasad\u0131 sab\u0131r isteyen ve zahmetli olan mad\u0131ma\u011f\u0131n kilosu 10 liradan sat\u0131l\u0131yor. T\u00fcm sebzelerden daha pahal\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen, mad\u0131ma\u011f\u0131 alan da satan da memnun. ,Mad\u0131mak sat\u0131c\u0131lar\u0131 y\u00fcksek fiyat\u0131n nedenini, bitkinin do\u011fada kendili\u011finden yeti\u015fti\u011fi ve tek tek elle toplanmas\u0131na ba\u011flad\u0131. Y\u00fcksek fiyat\u0131na ra\u011fmen mad\u0131mak sat\u0131n alan t\u00fcketiciler ise \u00e7ok sevdikleri i\u00e7in fiyat\u0131n\u0131n kendilerini rahat\u0131z etmedi\u011fini belirtti.,Sivas Belediyesi Hal M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc verilerine g\u00f6re, mad\u0131mak fiyat olarak rakibi olan di\u011fer sebzelere k\u0131yasla iki kat daha pahal\u0131. Mad\u0131ma\u011fa fiyat olarak en yak\u0131n sebze ise 8 lira ile sivri biber. Mad\u0131mak pahal\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen sat\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan yurt d\u0131\u015f\u0131na da g\u00f6nderiliyor.