Fiyatlar uçtu, kilosu şuan da...

Manisa \u015eehzadeler Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 H\u00fcseyin Alt\u0131nda\u011f, fiyat art\u0131\u015f\u0131nda dolardaki y\u00fckseli\u015fin etkili olabilece\u011fini kaydetti. , Alt\u0131nda\u011f, "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l \u00fcz\u00fcmde rekolte d\u00fc\u015f\u00fck, ayr\u0131ca dolu olaylar\u0131 da \u00fcz\u00fcm\u00fc etkiledi. Bu sebeple fiyat y\u00fckseli\u015fi olabilir. ,\u015eimdiden y\u00fckselme de ba\u015flad\u0131. Bu y\u0131l ba\u011flarda do\u011fu\u015f az, bizim ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131za g\u00f6re rekolte d\u00fc\u015f\u00fck olacak. Ge\u00e7en y\u0131l olan \u00fcz\u00fcm bu y\u0131l yok. ,Dolardaki art\u0131\u015f da fiyatlarda etkili oldu. B\u00fct\u00fcn sekt\u00f6rlerde dolar\u0131n y\u00fckseli\u015fi tedirgin ederken \u00fcz\u00fcm fiyatlar\u0131n\u0131 da y\u00fckseltti" dedi.Oda Ba\u015fkan\u0131 Alt\u0131nda\u011f, bu fiyatlar\u0131 \u00fcz\u00fcm\u00fcn hasat sezonunda da g\u00f6rmek istediklerini belirtti.\r\n\r\n,Manisa'da \u00fcz\u00fcm hasat sezonu yakla\u015f\u0131rken, Manisa Ticaret Borsas\u0131'nda kuru \u00fcz\u00fcm\u00fcn kilo fiyat\u0131 6,5 liraya dayand\u0131., Y\u0131l boyunca \u00fcretici \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm fiyatlar\u0131ndan \u015fikayet ederken, \u00fcz\u00fcm\u00fcn kilosu 5,70 ile 6,40 aras\u0131nda borsada i\u015flem g\u00f6rd\u00fc.