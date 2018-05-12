Flaş açıklama: 'Meral Akşener adaylıktan çekildi'

Meral Ak\u015fener adayl\u0131ktan \u00e7ekiliyor mu?\r\n,Habert\u00fcrk yazar\u0131 Fatih Altayl\u0131 dikkat \u00e7eken bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131. ,Cehaletimin kurban\u0131 olmakta isem l\u00fctfen beni ba\u011f\u0131\u015flay\u0131n. ,Altayl\u0131, \u201cE\u011fer yan\u0131l\u0131yorsam biri beni aray\u0131p uyarabilir\u201d diyen Altayl\u0131 \u201cFark\u0131nda olmadan yanl\u0131\u015f bir \u015fey yaz\u0131yorsam, \u0130Y\u0130 Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Aytun \u00c7\u0131ray\u2019a bir telefon mesafesindeyim. ,Ak\u015fener i\u00e7in \u201cson derece iddial\u0131 bir adayd\u0131\u201d diyen Altayl\u0131 yaz\u0131s\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:,\u201cSe\u00e7imler ilk turda sonu\u00e7lanmaz ise 2. tura kalaca\u011f\u0131na kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131l\u0131yordu. \u0130kinci turda AK Parti kar\u015f\u0131t\u0131 oylar\u0131 birle\u015ftirece\u011fine, \u2018s\u0131k\u0131lan\u2019 muhafazak\u00e2r kesimin oylar\u0131n\u0131 alaca\u011f\u0131na inan\u00e7 tamd\u0131.\r\n\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc gazeteleri a\u00e7\u0131yorum, Meral Ak\u015fener\u2019in mitinglerinden bahseden yok. Toplant\u0131lar\u0131ndan haber veren yok. ,Hangi \u015fehre gitmi\u015f, nerede konu\u015fmu\u015f bir bilgi yok. Televizyonlarda da durum farkl\u0131 de\u011fil. Ak\u015fener\u2019in hi\u00e7 etkinli\u011fine rastlam\u0131yorum.\r\n\r\n,Erdo\u011fan var, \u0130nce var, hatta Demirta\u015f\u2019la ilgili haberler bile var ama Ak\u015fener\u2019le ilgili hi\u00e7bir \u015fey yok. Buradan \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131m sonu\u00e7 \u015fu. ,Ak\u015fener miting yapm\u0131yor, toplant\u0131 yapm\u0131yor, bir yerlere gitmiyor, hi\u00e7bir \u015fey s\u00f6ylemiyor. \r\n,Ger\u00e7i Muharrem \u0130nce, \u2018Meral Han\u0131m beni kabinesine al\u0131rsa kabul ederim\u2019 diyerek sanki Meral Ak\u015fener h\u00e2l\u00e2 adaym\u0131\u015f gibi davran\u0131yor, ama bence Meral Han\u0131m \u00e7ekildi. ,E\u011fer yar\u0131\u015fta olsa, bir yerlerde haber olmaz m\u0131yd\u0131!\u201d,Bu da demek oluyor ki, Meral Ak\u015fener adayl\u0131ktan \u00e7ekildi.\r\n,Ancak anlad\u0131\u011f\u0131m kadar\u0131yla \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Say\u0131n Meral Ak\u015fener galiba adayl\u0131ktan \u00e7ekildi\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Sert konu\u015fuyordu, yumru\u011funu masaya vuruyordu. Fakat adayl\u0131ktan \u00e7ekilmi\u015f galiba.