Flaş açıklama! Seçimden hemen sonra devreye girecek

Ertem, TRT Haber'de yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, daha \u00f6nce a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 duyurulan kredi derecelendirme kurulu\u015fu ile ilgili detayl\u0131 bilgi verdi. \r\n,Ertem, "KOB\u0130'leri de\u011ferlendirecek bir t\u00fcr kredi derecelendirme kurulu\u015fu kuruyoruz. Devletin de\u011fil \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn yapaca\u011f\u0131 derecelendirme kurulu\u015fu se\u00e7imlerden hemen sonra devreye girecek" diye konu\u015ftu. Ertem, "Bu derecelendirme kurulu\u015fu zamanla uluslararas\u0131 bir kurulu\u015f olarak faaliyet g\u00f6sterecek. Bu kurulu\u015f bankalar\u0131n kredi verebilmesini rahatlatacak, faizlerdeki k\u00f6p\u00fc\u011f\u00fc alacak" bilgilerini payla\u015ft\u0131.\r\n,Ertem, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n bu hafta yeni h\u00fck\u00fcmet yap\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Cemil Ertem, "Bug\u00fcn ve yar\u0131n Hazine ihaleleri var, onlar\u0131n da olumlu ge\u00e7ece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" dedi. Se\u00e7imlerden sonra OHAL'in kalkaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Ertem, bunun piyasalara olumlu yans\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Ekonomi Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Cemil Ertem, ekonomi g\u00fcndemine ili\u015fkin \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n