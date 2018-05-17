Flaş ayrılık! Resmen duyurdu...

R\u0131za \u00c7al\u0131mbay sezon sonunda Trabzonspor'dan ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,R\u0131za \u00c7al\u0131mbay, sezon sonunda Trabzonspor ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,\u0130\u015fte \u00c7al\u0131mbay'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131:\r\n,En \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcm \u015fey, kul\u00fcb\u00fc FIFA'ya \u015fikayet edip hal\u00e2 tak\u0131mda yer alan arkada\u015flar\u0131m\u0131zla olmak. S\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir d\u00f6nemde Trabzonspor'a geldik. ,Yeni gelen y\u00f6netimle en ufak bir sorunum dahi olmad\u0131. ,R\u0131za \u00c7al\u0131mbay: D\u00fcn y\u00f6netimle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm ve burada gelecek sezon \u00e7al\u0131\u015fmak istemedi\u011fimi s\u00f6yledim. ,Te\u015fekk\u00fcr ettim ve yollar\u0131m\u0131z\u0131 ay\u0131rd\u0131k. ,Karab\u00fck ma\u00e7\u0131yla in\u015fallah buradaki son ma\u00e7\u0131m\u0131z\u0131 \u00e7ok iyi \u015fekilde tamamlayaca\u011f\u0131z.