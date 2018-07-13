Flaş iddia: Adnan Oktar örgütünün iki numarası yakalandı

Adnan Oktar \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn iki numaral\u0131 ismi Tarkan Yava\u015f'\u0131n d\u00fcn gece yap\u0131lan operasyonla yakaland\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n,Adnan Oktar \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn iki numaral\u0131 ismi Tarkan Yava\u015f, \u00f6nceki g\u00fcn evine yap\u0131lan bask\u0131nda bulunamam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bilim Ara\u015ft\u0131rma Vakf\u0131 eski ba\u015fkan\u0131 olan Yava\u015f'\u0131n, k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta \u00e7ocu\u011fun istismar\u0131, doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k ve uluslararas\u0131 ajanl\u0131k ba\u015fta olmak \u00fczere 20 su\u00e7tan arand\u0131\u011f\u0131 belirtilmi\u015fti. \r\n\r\n,Kaynak: Vatan,.,Firar etti\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen Tarkan Yava\u015f'\u0131n gece yap\u0131lan operasyonla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n