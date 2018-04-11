Flaş iddia! Esad kaçtı mı?

Suriye Do\u011fu Guta'da ger\u00e7ekle\u015fen kimyasal sald\u0131r\u0131yla sava\u015f\u0131n ayak sesleri yakla\u015f\u0131yor. \r\n,ABD ve Bat\u0131l\u0131 m\u00fcttefiklerinin Suriye'de askeri operasyon sinyali vermesiyle aral\u0131ks\u0131z son dakika haberleri geliyor.,\u0130srail medyas\u0131n\u0131n iddas\u0131 ortal\u0131\u011f\u0131 sarst\u0131...\r\n,\u0130\u015fte Esad ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131na y\u00f6nelik haber...,12.45 : SkyNews\u2019in \u0130srail medyas\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddiaya g\u00f6re, ABD bombard\u0131man\u0131ndan korkan Be\u015far Esad, \u015eam\u2019daki ba\u015fkanl\u0131k saray\u0131ndan Rus askeri konvoyuyla ayr\u0131ld\u0131.\r\n,12.25 : Kremlin\u2019den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, b\u00fct\u00fcn taraflara zaten k\u0131r\u0131lgan durumu daha da g\u00fc\u00e7le\u015ftirmeme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuldu.\r\n,Rusya\u2019n\u0131n ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump\u2019\u0131n de\u011ferlendirmelerine kat\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 belirtilerek, kimyasal sald\u0131r\u0131 iddialar\u0131n\u0131n tarafs\u0131z bir \u015fekilde ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi vurguland\u0131. Esad rejiminin sald\u0131r\u0131y\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi iddias\u0131n\u0131n ger\u00e7eklere dayanmad\u0131\u011f\u0131 da \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,12.15 : \u0130srail'deki kritik kabine toplant\u0131s\u0131ndan sonra a\u00e7\u0131klama yapan Ba\u015fbakan Binyamin Netanyahu, kuzey s\u0131n\u0131r\u0131ndaki durumun hayli hassas oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Gazeteye g\u00f6re, Tel Aviv y\u00f6netimi \u0130ran'\u0131n savurdu\u011fu tehdidi \u00e7ok ciddiye al\u0131yor. \u0130srail f\u00fczelerinin vurdu\u011fu askeri hava \u00fcss\u00fcn\u00fcn foto\u011fraflar\u0131n\u0131 yay\u0131nlayan gazete, sald\u0131r\u0131da yedi \u0130ran askerinin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hat\u0131rlat\u0131yor.,12.00 : D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc, kimyasal sald\u0131r\u0131 semptomlar\u0131 g\u00f6steren 500\u2019den fazla Dumal\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131na gitti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,11.30 : Kimyasal Silahlar\u0131n Yasaklanmas\u0131 \u00d6rg\u00fct\u00fc (OPCW), uzmanlar\u0131n\u0131 Rusya ve \u015eam rejiminin talebiyle Duma'daki kimyasal sald\u0131r\u0131 b\u00f6lgesine g\u00f6nderiyor.\r\n,10.40 : Avustralya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Julie Bishop, Suriye'ye ABD'nin ba\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekti\u011fi muhtemel bir hava operasyonuna destek verebileceklerini s\u00f6yledi.\r\n,10.35 : Hafta ba\u015f\u0131nda Suriye'ye f\u00fcze sald\u0131r\u0131lar\u0131 d\u00fczenleyen \u0130srail'de bug\u00fcn kabine sava\u015f g\u00fcndemiyle toplan\u0131yor. Toplant\u0131da ABD'nin muhtemel taarruzu de\u011ferlendirilecek.\r\n,09.40 : L\u00fcbnan'daki Rusya B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi, Hizbullah'\u0131n televizyonu El Manar'a ABD'nin Suriye'ye ate\u015fleyece\u011fi f\u00fczelerin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,08.20 : \u0130ngiliz Daily Telegraph gazetesi, \u015fahin Rus milletvekillerinin Rusya lideri Vladimir Putin'e Suriye'ye f\u0131rlat\u0131lacak ABD f\u00fczelerini vurma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n,Haaretz gazetesi, \u0130ran'\u0131n misilleme yapaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130srail ordusunun alarma ge\u00e7ti\u011fini bildiriyor.