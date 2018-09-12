Flaş karar! Yaz saati artık...

AB Komisyonu, \u00fcye \u00fclkelerde yaz ve k\u0131\u015f aylar\u0131nda saat de\u011fi\u015fikli\u011fi yap\u0131lmamas\u0131n\u0131 teklif etti.\r\n,Avrupa Birli\u011fi Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jean-Claude Juncker, birli\u011fin durumu konu\u015fmas\u0131nda, mevcut yazve k\u0131\u015f saati uygulamas\u0131n\u0131n de\u011fi\u015ftirilmesine y\u00f6nelik d\u00fczenleme teklifini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, AB \u00fcyesi \u00fclkeler 2019 y\u0131l\u0131ndan itibaren mevsimsel saat uygulamas\u0131n\u0131 b\u0131rakacak ve tek bir saate ge\u00e7ecek. \u00dcye \u00fclkeler, Nisan 2019'a kadar yaz veya k\u0131\u015f saati aras\u0131nda kal\u0131c\u0131 bir tercihte bulunacak.\r\n\r\n,Yaz saatini tercih edenler i\u00e7in son zorunlu de\u011fi\u015fiklik 31 Mart 2019 tarihinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Kal\u0131c\u0131 olarak k\u0131\u015f saatine ge\u00e7ecek \u00fclkeler ise son saat de\u011fi\u015fimini 27 Ekim 2019'da yapacak. ,Avrupa'da bu karar g\u00fcndemdeyken, ayn\u0131 g\u00fcn i\u00e7erisinde CHP'den kal\u0131c\u0131 yaz saati uygulamas\u0131na kar\u015f\u0131 bir teklif geldi.\r\n,AB'nin 28 \u00fcye \u00fclkesinde 1981'de yap\u0131lan bir d\u00fczenlemeyle her y\u0131l\u0131n mart ay\u0131n\u0131n son pazar g\u00fcn\u00fc saatler bir saat ileri al\u0131n\u0131rken, ekim ay\u0131n\u0131n son pazar g\u00fcn\u00fc de bir saat geriye al\u0131n\u0131yor.,Avrupa Parlamentosu, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda AB genelinde yaz saati uygulamas\u0131na son verilmesini \u00f6ng\u00f6ren bir karar\u0131 kabul etmi\u015fti.,AB Komisyonu, yaz saati uygulamas\u0131 hakk\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f almak i\u00e7in 4 Temmuz-16 A\u011fustos tarihlerinde yapt\u0131\u011f\u0131 ankete 4,6 milyon ki\u015fi kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kal\u0131c\u0131 yaz saati uygulamas\u0131n\u0131n iptal edilip eskiden oldu\u011fu gibi yaz ve k\u0131\u015f saati uygulamas\u0131na geri d\u00f6n\u00fclmesi i\u00e7in TBMM'ye soru \u00f6nergesi verip, kanun de\u011fi\u015fikli\u011fi teklifi yapt\u0131.\r\n,D\u00fczenlemenin yasala\u015fmas\u0131 i\u00e7in AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun resmi onay\u0131 gerekiyor.,Ankette, vatanda\u015flar\u0131n y\u00fczde 84'\u00fc yaz\u0131n ve k\u0131\u015f\u0131n farkl\u0131 saat uygulamas\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n