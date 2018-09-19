Flaş Kemal Sunal kararı! Ailesi duyurdu...

Kemal Sunal'\u0131n e\u015fi G\u00fcl Sunal ile o\u011flu Ali ve k\u0131z\u0131 Ezo Sunal, d\u00fczenledikleri bas\u0131n toplant\u0131s\u0131yla usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n filmlerinin telif haklar\u0131na ili\u015fkin ba\u015flatt\u0131klar\u0131 hukuk m\u00fccadelesine y\u00f6nelik a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Ailenin avukat\u0131 U\u011fur G\u00fcven'in de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da konu\u015fan G\u00fcl Sunal, Kemal Sunal'\u0131n 'icrac\u0131 sanat\u00e7\u0131' s\u0131fat\u0131yla oynad\u0131\u011f\u0131 Ye\u015fil\u00e7am filmlerinin sinema g\u00f6sterimi d\u0131\u015f\u0131nda kendisinden izin al\u0131nmadan, televizyonda veya farkl\u0131 platformlardaki g\u00f6sterimiyle ilgili a\u00e7t\u0131klar\u0131 'telif hakk\u0131' davalar\u0131na ili\u015fkin bilgi verdi. \r\n\r\n,G\u00fcl Sunal, e\u015finin 1990'l\u0131 y\u0131llarda \u00e7ekti\u011fi baz\u0131 filmlerin, \u00f6zel kanallar\u0131n yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sinema seyircisinin azald\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle 1970'li ve 80'li y\u0131llardaki kadar seyirciye ula\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunun da yeni filmlerin \u00e7ekilememesine sebep oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,1970 ve 80'li y\u0131llarda \u00e7ekilen filmlerin s\u00f6zle\u015fmelerinin sinema g\u00f6sterimi i\u00e7in yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak yap\u0131mc\u0131lar\u0131n televizyon kanallar\u0131 ile anla\u015farak s\u00f6zle\u015fme \u015fartlar\u0131n\u0131 ihlal ettiklerini savunan Sunal, "Kemal, dizilere a\u011f\u0131rl\u0131k vermek istedi ancak kar\u015f\u0131s\u0131ndaki kanallarda birden fazla eski filmleri oynuyordu ve diziler izlenmiyordu. Bu durum Kemal'i \u00e7ok \u00fczd\u00fc. ,Y\u0131llar \u00f6nce 25-30 bin liraya oynad\u0131\u011f\u0131 filmler milyonlarla an\u0131ld\u0131\u011f\u0131 halde telif hakk\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bu dizileri de yapmak zorundayd\u0131. ,E\u011fer y\u0131llar \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 filmler i\u00e7in, bir g\u00fcn '\u00f6zel kanallar olacak, dvd'ler olacak veya internette yay\u0131nlanacak' diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclseydi o zaman b\u00fct\u00fcn yap\u0131mc\u0131lar b\u00fct\u00fcn haklar\u0131 Kemal'e verirlerdi., \u00c7\u00fcnk\u00fc y\u0131lda 2-3 filmde oynuyordu ve yap\u0131mc\u0131lar bu filmler i\u00e7in ne isterse vermeye raz\u0131yd\u0131. Kemal, bunlar\u0131 \u00f6ng\u00f6rebilseydi b\u00fct\u00fcn haklar\u0131 o zaman alacakt\u0131" \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n,G\u00fcl Sunal, bug\u00fcn Kemal Sunal filmlerinin bir\u00e7ok ulusal kanalda oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131, yeni nesiller taraf\u0131ndan sanat\u00e7\u0131n\u0131n tan\u0131nmas\u0131n\u0131n ve sevilmesinin kendilerine mutluluk verse de telif haklar\u0131 nedeniyle ortada b\u00fcy\u00fck bir haks\u0131zl\u0131k oldu\u011funu dile getirdi. ,Sunal, bu kapsamda miras\u00e7\u0131lar\u0131 olarak 2014'te Kemal Sunal ile film \u00e7eken bir yap\u0131mc\u0131ya a\u00e7t\u0131klar\u0131 maddi ve manevi ilk davay\u0131 yerel mahkemede kazand\u0131klar\u0131n\u0131, bunun Yarg\u0131tay 11. Hukuk Dairesi taraf\u0131ndan da onand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, sonraki s\u00fcre\u00e7te ya\u015fananlara ili\u015fkin \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,"Daha sonra ayn\u0131 kapsamda ba\u015fka yap\u0131mc\u0131lara a\u00e7t\u0131\u011f\u0131m\u0131z maddi tazminat davalar\u0131m\u0131z, \u0130stanbul 4. Fikri S\u0131nai Haklar Mahkemesi taraf\u0131ndan kabul edildi. ,Fakat bu kez ayn\u0131 konuyla ilgili Yarg\u0131tay 11. Hukuk Dairesi, 2016 y\u0131l\u0131nda daha \u00f6nceki i\u00e7tihatlar\u0131na ayk\u0131r\u0131 olarak mahkeme kararlar\u0131n\u0131 bozdu. ,Yarg\u0131tay 11. Hukuk Dairesi kendi emsal karar\u0131n\u0131 g\u00f6zard\u0131 ederek dayana\u011f\u0131 ayn\u0131 olan bu davalarda farkl\u0131 kararlar verdi. ,Bu karar\u0131n hi\u00e7bir hukuki gerek\u00e7esi olmay\u0131p, fikri ve sanat eserleri kanunu h\u00fck\u00fcmlerine ayk\u0131r\u0131l\u0131k te\u015fkil ediyor. Yarg\u0131tay'\u0131n bu karar\u0131 bizce hukuksuz ve adaletsiz sonu\u00e7lar do\u011furmu\u015f, yerel mahkemeler de bu bozma karar\u0131na uymu\u015flard\u0131r. ,Kanuna ve adalete kar\u015f\u0131 bu kararlar i\u00e7in Anayasa Mahkemesi'ne ba\u015fvuraca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 bildiririz. Anayasa Mahkemesi'nin adalete, hakkaniyete ve mevzuata ayk\u0131r\u0131 gerek\u00e7esiz bozma karar\u0131n\u0131 hukuka ayk\u0131r\u0131 bulaca\u011f\u0131na inanc\u0131m\u0131z tamd\u0131r."\r\n\r\n,Ali Sunal, telif haklar\u0131 i\u00e7in babas\u0131n\u0131n da sa\u011fl\u0131\u011f\u0131nda konuya yak\u0131n ilgi g\u00f6sterdi\u011fini, kendilerine de vasiyeti oldu\u011funu ve bu y\u00fczden hukuki yollara ba\u015fvurduklar\u0131n\u0131 kaydetti. ,Sunal, "Bizlere bu filmleri sevdiren bu de\u011ferli sanat\u00e7\u0131lar\u0131n bu eserlerde haklar\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. ,Oyuncunun telif hakk\u0131 olmayan \u00fclkeleri say deseniz, ad\u0131n\u0131 bilmedi\u011fimiz \u00fclkeler \u00e7\u0131k\u0131yor. Bence burada oyuncunun hakk\u0131 olaca\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnebilecek, bu hakk\u0131 verebilecek kadar geli\u015fmi\u015f bir \u00fclkeyiz. Burada bir a\u00e7\u0131k var