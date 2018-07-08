Flaş! Ünlü golcü Beşiktaş için geliyor...

Transferde \u015fu ana kadar sessiz kalan ve forvet konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar yapan Be\u015fikta\u015f\u2019ta fla\u015f bir isimle sona do\u011fru gelindi.,Swansea City\u2019de forma giyen Andre Ayew\u2019in siyah-beyazl\u0131 formaya yak\u0131n oldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.,Gana bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00f6zel haberde, Ayew\u2019e yak\u0131n bir kayna\u011fa dayand\u0131r\u0131larak bir derleme yap\u0131ld\u0131.,Buna g\u00f6re de Ayew\u2019in menajerlerinin Be\u015fikta\u015f ile prensipte anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.,Gelecek g\u00fcnlerde Ayew\u2019in \u0130stanbul\u2019a gelece\u011fi ve imzay\u0131 ataca\u011f\u0131 da eklendi.,28 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun 1 y\u0131ll\u0131k kiral\u0131k olarak Be\u015fikta\u015f\u2019ta oynayaca\u011f\u0131, opsiyon detaylar\u0131n\u0131n hen\u00fcz netle\u015fmedi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.