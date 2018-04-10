Floyd Mayweather'e suikast girişimi

D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u015fampiyon boks\u00f6r Floyd Mayweather sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131. \r\n,D\u00fcnya boks tarihine ge\u00e7en \u00fcnl\u00fc boks\u00f6r Floyd Mayweather'in Atlanta'da silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n,Olay Atlanta'da bir otel \u00f6n\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fti. Otele gelen Floyd ara\u00e7tan indikten sonra ba\u015fka bir ara\u00e7 Floyd'un bulundu\u011fu noktaya geldi. \r\n,Floyd'a ate\u015f a\u00e7an kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer bir korumay\u0131 baca\u011f\u0131ndan yaralad\u0131. \u00dcnl\u00fc boks\u00f6r\u00fcn olaydan yara almadan kurtuldu\u011fu ifade edildi. \r\n,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131 k\u0131sa s\u00fcreli bir \u00e7at\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ve sald\u0131rganlar\u0131n ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. \r\n,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin k\u0131sa s\u00fcrede sald\u0131rganlar\u0131 yakalad\u0131\u011f\u0131 bildirilirken, olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.\r\n