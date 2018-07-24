Fotoğraf çektirmek isteyen genç gölde kayboldu

Olay, Solhan il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Asmakaya k\u00f6y\u00fcndeki Yukar\u0131 Kalehan Baraj\u0131'nda meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u0130zmit\u2019ten ailesi ile birlikte k\u00f6ye gelen H.K. (16), arkada\u015f\u0131yla birlikte baraj g\u00f6l\u00fcne gitti. ,Barajda sandala binen iki arkada\u015f foto\u011fraf \u00e7ekmek istedi. Foto\u011fraf \u00e7ekti\u011fi s\u0131rada dengesini kaybeden 16 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 suya d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Arkada\u015f\u0131n\u0131n \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen vatanda\u015flar, t\u00fcm \u00e7abalar\u0131na ra\u011fmen genci bulamay\u0131nca g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine haber verdi. Olay yerine Bing\u00f6l Belediyesi \u0130tfaiye M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc dalg\u0131\u00e7 ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yakla\u015f\u0131k 4 saattir s\u00fcren aramalara ra\u011fmen bulunamayan genci arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.