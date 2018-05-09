Fotoğraflar kan dondurdu! Gerçeği öğrenince inanamayacaksınız

Foto\u011fraflar kan dondurdu! Ger\u00e7e\u011fi \u00f6\u011frenince inanamayacaks\u0131n\u0131z,45 \u00f6\u011frenci oradayd\u0131...,Sis bombas\u0131 ve maytap patlat\u0131ld\u0131...,Merakl\u0131 g\u00f6zler i\u00e7inde izlendi.. Cep telefonlar\u0131n\u0131n kameralar\u0131yla kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131,Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri Meslek Y\u00fcksekokulu \u0130lk ve Acil Yard\u0131m B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6\u011frencileri taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen tatbikat sis bombas\u0131 ve maytap patlat\u0131larak ger\u00e7ekli\u011fin art\u0131r\u0131lmas\u0131yla ba\u015flad\u0131. \r\n,Alanda kriz ortam\u0131n\u0131n olu\u015fturulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6\u011frencilerin ger\u00e7ek olaylardaki gibi y\u00fcksek sele ba\u011f\u0131rmas\u0131, feryat edip yard\u0131m istemeleri di\u011fer \u00f6\u011frenciler taraf\u0131ndan merakl\u0131 g\u00f6zlerle izlendi, cep telefonlar\u0131n\u0131n kameralar\u0131yla kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri Meslek Y\u00fcksekokulu \u0130lk ve Acil Yard\u0131m B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6\u011fretim g\u00f6revlisi Ay\u015fe Elkoca, G\u00fcm\u00fc\u015fhane UMKE ekibinin de destek verdi\u011fi tatbikatla \u00f6\u011frencilerin bu durumu ya\u015fayarak \u00f6\u011frenmesi, ger\u00e7ek hayatta b\u00f6yle bir kriz an\u0131nda daha so\u011fukkanl\u0131 davranmas\u0131, daha tecr\u00fcbeli ve daha donan\u0131ml\u0131 olarak sahaya gitmesinin ama\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Tatbikat\u0131n ard\u0131ndan gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 cevapland\u0131ran Elkoca, \u201c\u00c7ok yaralanmal\u0131 kazalarda hastalar\u0131n hepsine m\u00fcdahale \u015fans\u0131m\u0131z olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in en k\u00f6t\u00fc olanlar\u0131, en h\u0131zl\u0131 m\u00fcdahaleyle kurtarabilecek olduklar\u0131m\u0131z\u0131 ay\u0131rmam\u0131z gerekiyor. Bir grup \u00f6\u011frencimiz hastalar\u0131 m\u00fcdahale s\u0131ras\u0131na g\u00f6re ay\u0131kl\u0131yor, di\u011fer 4 grup \u00f6\u011frencimiz de hastalar\u0131 bulunduklar\u0131 yerden kurtar\u0131yorlar. Hastan\u0131n durumu \u00e7ok k\u00f6t\u00fcyse ona m\u00fcdahale edilmemesi gerekiyor. Bizde bu kurallar\u0131 \u00f6\u011frencimize ya\u015fayarak \u00f6\u011frenmesi i\u00e7in b\u00f6yle bir tatbikat yap\u0131yoruz\u201d dedi. \r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin etraf\u0131n\u0131n \u00e7epe \u00e7evre sar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, sava\u015flar ve ter\u00f6r olaylar\u0131n\u0131n kol gezdi\u011fini, zaman zaman da \u00fclke s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde bu t\u00fcr ter\u00f6r sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Elkoca, \u201cYar\u0131n \u00f6\u011frenci sahada b\u00f6yle bir\u015feyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 zaman hi\u00e7 g\u00f6rmemi\u015fse, bu an\u0131 ya\u015famam\u0131\u015fsa orada \u015fa\u015f\u0131r\u0131p kal\u0131yor. ,Trafik kazas\u0131 ve patlama oldu\u011fu i\u00e7in \u00f6\u011frencilerin v\u00fccutlar\u0131na cam girenler, k\u0131r\u0131klar\u0131, y\u00fcz yaralanmalar\u0131, kol ve bacak kopmalar\u0131 vakalar\u0131 i\u00e7in yap\u0131lan makyaj\u0131n 3 saat s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getiren Elkoca...,En b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n kriz y\u00f6netimi oldu\u011funu, \u00f6\u011frencilerin o heyecan\u0131 da burada yenmeleri, krizde do\u011fru \u015fekilde m\u00fcdahale edebilmeleri i\u00e7in bu t\u00fcr tatbikatlar\u0131 \u00e7ok \u00f6nemsediklerini ifade eden Elkoca, \u201c\u0130lk vakay\u0131 yapt\u0131k, \u00f6\u011frencilerden \u00e7ok g\u00fczel d\u00f6n\u00fc\u015fler al\u0131yoruz. Gittik\u00e7e geli\u015ftiriyoruz kendimizi. \r\n,Tatbikatta v\u00fccuduna cam k\u0131r\u0131klar\u0131 batan bir hastay\u0131 canland\u0131ran \u0130lk ve Acil Yard\u0131m 1.s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Ay\u015fe Sayg\u0131n ise b\u00f6l\u00fcm \u00f6\u011frencileri olarak b\u00fcy\u00fck felaketlerde nas\u0131l davranacaklar\u0131n\u0131, hastalarla nas\u0131l ileti\u015fim kuracaklar\u0131n\u0131, panik haliyle nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kacaklar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendiklerini s\u00f6yledi. \r\n,T\u00fcm bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra hastalar\u0131n nas\u0131l d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, hangi davran\u0131\u015flar\u0131 sergilediklerini de canland\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Sayg\u0131n, \u201cNeler hissettin?\u201d sorusunu \u201cKesi\u011fi ve kanamas\u0131 durmayan hasta rol\u00fcndeydim. ,Her sene ilerleterek yap\u0131yoruz. G\u00fcm\u00fc\u015fhane UMKE ekibine de te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck destek sa\u011flad\u0131lar bize. Ekip ve ara\u00e7lar\u0131yla gelerek b\u00fct\u00fcn \u00f6\u011frencilerimizin kontrol a\u015famas\u0131nda bizim yan\u0131m\u0131zdalar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. , \u201cOlay\u0131n ger\u00e7ek olmas\u0131 i\u00e7in sis bombalar\u0131 falan patlatt\u0131k, \u00f6\u011frencilerimiz y\u00fcksek sesle ba\u011f\u0131rmaya ba\u015flad\u0131lar. Amac\u0131m\u0131z \u00f6\u011frencinin o an\u0131 t\u00fcm ger\u00e7ekli\u011fiyle ya\u015famas\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n,Normal bir kazada yada herhangi bir felakette insanlar sadece kendilerini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar. O anda hi\u00e7bir \u015fekilde etraf\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorlar. ,Sadece bana yard\u0131m etmelerini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u0130nsan hayat\u0131n\u0131 kurtarma noktas\u0131nda bizim i\u00e7in iyi bir deneyim oldu\u201d diyerek d\u00fc\u015f\u00fcncelerini ifade etti. ,Bu an\u0131 ya\u015fat\u0131p \u00f6\u011frenciye yar\u0131n b\u00f6yle bir vakayla kar\u015f\u0131la\u015ft