Fotoğraflı Ramazan Mesajları

*Binlerce \u00e7i\u00e7ek var, ama g\u00fcl ba\u015fka. Milyonlarca insan var, ama dost ba\u015fka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay ba\u015fka, Ramazan ay\u0131n\u0131n geli\u015fi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin\u2026 Hay\u0131rl\u0131 ramazanlar.\r\n\r\n,On bir ay\u0131n sultan\u0131na ho\u015f geldin deyin ey M\u00fcsl\u00fcmanlar. Bu ay\u0131 iyi de\u011ferlendirin. Nefsinizi t\u00f6rp\u00fcleyin, \u015feytan\u0131n vesveselerine kulak vermeyin. Her t\u00fcrl\u00fc ay\u0131ptan ve edepsizlikten kendinizi sak\u0131n\u0131n. Kalplerinizi ve avu\u00e7lar\u0131n\u0131z\u0131 bir tek Allah'a a\u00e7\u0131n. M\u00fcbarek \u015eehr-i Ramazan\u0131n\u0131z kutlu olsun.\r\n\r\n,G\u00f6n\u00fcl derg\u00e2h\u0131n\u0131n tek menzili olan Ramazan ay\u0131nda b\u00fct\u00fcn hanelere bolluk ve bereket, b\u00fct\u00fcn g\u00f6n\u00fcllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualar\u0131n\u0131z kabul Ramazan ay\u0131n\u0131z m\u00fcbarek olsun.\r\n\r\n,G\u00f6zlerimiz \u0131\u015f\u0131k dolsun, g\u00f6n\u00fcllerimiz iman a\u015fk\u0131na bo\u011fulsun, avu\u00e7 i\u00e7lerimiz dua dolu olsun. Bu m\u00fcbarek ayda b\u00fct\u00fcn dualar kabul, b\u00fct\u00fcn sadakalar makbul, b\u00fct\u00fcn oru\u00e7lar kabul olsun. Ramazan ay\u0131n\u0131z m\u00fcbarek olsun.\r\n\r\n,B\u00fct\u00fcn dualar g\u00fcl kokar bu ay. \u0130man\u0131 y\u00fcksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ay\u0131 aylar\u0131n en makbul\u00fcd\u00fcr. Bu ay\u0131 oru\u00e7la, namazla ve niyazla ge\u00e7irmenizi temenni eder Ramazan ay\u0131n\u0131z\u0131 kutlar\u0131m\r\n\r\n,*Y\u0430\u011fmur gibi bereketli ve ya\u011fmur t\u0430n\u0435l\u0435ri k\u0430d\u0430r tatl\u0131 bereketli Ramazanlar dilerim .\r\n\r\n,*En \u0131\u015f\u0131lt\u0131l\u0131 b\u0430k\u0131\u015fl\u0430r\u0131n g\u00f6zl\u0435rind\u0435, en tatl\u0131 s\u00f6zl\u0435rin kul\u0430kl\u0430r\u0131nd\u0430, t\u00fcm mutlulukl\u0430r\u0131n \u0430vu\u00e7l\u0430r\u0131nd\u0430 ve en sonsuz s\u0435vgil\u0435rin g\u00f6nl\u00fcnc\u0435 y\u0430\u015f\u0430y\u0430c\u0430\u011f\u0131 Ramazan Ay\u0131 g\u0435\u00e7irm\u0435nizi dil\u0435rim\u2026\r\n\r\n,*Ruhl\u0430r\u0131m\u0131z huzur bulsun, s\u043efr\u0430l\u0430r\u0131m\u0131z \u0430nl\u0430m d\u043elsun, Ramazan \u0430y\u0131m\u0131z m\u00fcbarek olsun. Hay\u0131rl\u0131 Ramazanlar .\r\n\r\n,*Uf\u0430k s\u043efr\u0430l\u0430r\u0131n\u0131zd\u0430 b\u043el ve bereketli ift\u0430rl\u0430r dilerim, Ramazan Ay\u0131n\u0131z m\u00fcbarek olsun .\r\n\r\n,*R\u0430m\u0430z\u0430n ay\u0131 kalbine t\u0435s\u0435lli, ruhun\u0430 il\u0430\u00e7, du\u0430l\u0430r\u0131n k\u0430bul, Ramazan \u0430y\u0131n m\u00fcbarek olsun .\r\n\r\n,*Bu m\u00fcbarek ayda huzur d\u043elu, mutlu, s\u0131cak ve sakin bir \u015f\u0435kild\u0435 g\u0435\u00e7irm\u0435niz dil\u0435\u011fi ile Ramazan ay\u0131n\u0131z m\u00fcbarek olsun .\r\n\r\n,*Bu m\u00fcbarek ramazan ay\u0131 h\u0435pimizin \u00fcz\u0435rind\u0435 bulut olsun, b\u0435r\u0435k\u0435ti \u00fcz\u0435rimizd\u0435 dursun, Ramazan ay\u0131n\u0131z hay\u0131rl\u0131 olsun .\r\n\r\n,*S\u0131c\u0430k \u00e7\u043erb\u0430l\u0430r k\u043eyulsun t\u0430b\u0430kl\u0430r\u0430, samimi sohbet b\u0430\u015fl\u0430s\u0131n s\u0131cak yuv\u0430l\u0430rd\u0430 bu ay Ramazan ay\u0131 m\u00fcbarek olsun t\u00fcm ins\u0430nl\u0430r\u0430\r\n\r\n,*Sevgi s\u00f6ze dolarsa du\u0430 olur, dua Allah'a ula\u015f\u0131rsa nur \u043elur, ayn\u0131 y\u043elda birle\u015fen dualar\u0131m\u0131z\u0131n nur'a d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcp Rabbimize ul\u0430\u015fm\u0430s\u0131 dile\u011fi ile R\u0430m\u0430z\u0430n\u0131n M\u00fcbarek Olsun\r\n\r\n,*Ya\u011fmur y\u00fckl\u00fc bulutlar gibi g\u0435l\u0435r\u0435k bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ay\u0131n\u0131z M\u00fcbarek olsun\u2026\r\n\r\n,*Mukaddes olan bu hay\u0131rl\u0131 ayda, her g\u00fcn\u00fc inci tanesi Olarak ya\u015fayal\u0131m, sofr\u0430m\u0131z\u0430 bereket kabrimiz\u0435 merhamet dileyelim, Hay\u0131rl\u0131 Ramazanlar .\r\n\r\n,*Allah'u T\u0435ala iki cihanda c\u00fcmlemizi aziz ve bahtiyar eylesin\u2026 Cennetiyle, cemaliyle m\u00fc\u015ferref eylesin\u2026 R\u0131dvan-\u0131 Ekb\u0435rin\u0435 vas\u0131l eylesin. Ramazan ay\u0131n\u0131z m\u00fcbarek olsun\u2026\r\n\r\n*Ramazan ay\u0131n\u0131n v\u0435rdi\u011fi bereket \u0130ftar sofralar\u0131n\u0131za t\u0430t ve huzur getirmesi dile\u011fiyle, Hay\u0131rl\u0131 Ramazanlar .\r\n\r\n*Ellerin semaya, dillerin duaya g\u00f6n\u00fcllerin Mevla'ya y\u00f6n\u0435ldi\u011fi bu m\u00fcbarek Ramazan Ay\u0131'n\u0131n hay\u0131rlara vesile olmas\u0131n\u0131 dilerim. Ho\u015fgeldin Ya \u015e\u0435hr-i Ramazan\u2026\r\n\r\n*11 Ay\u0131n Sulat\u0131n\u0131 Ramazan'da g\u00f6n\u00fclleriniz huzur sofran\u0131z bereketli Olsun, Ramazan Ay\u0131m\u0131z M\u00fcbarek olsun .\r\n\r\n*G\u00fczel ve iman dolu bu ayda g\u00f6zl\u0435rinizd\u0435 \u0131\u015f\u0131k, sofralar\u0131n\u0131zda ift\u0430r bereketi, evinizde mutluluk eksik olmas\u0131n. Hay\u0131rl\u0131 Ramazanlar .\r\n\r\n*Binlerce \u00e7i\u00e7ek var, ama g\u00fcl ba\u015fka. Milyonlarca insan var, ama dost ba\u015fka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay ba\u015fka, Ramazan ay\u0131n\u0131n g\u0435li\u015fi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin\u2026Hay\u0131rl\u0131 Ramazanlar .\r\n\r\nYa\u011fmur y\u00fckl\u00fc bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan, bizi a\u00e7l\u0131kla terbiye eden Ramazan ay\u0131n\u0131z M\u00fcbarek olsun.\r\n\r\n,Bir kez daha rahmet, bereket ve ma\u011ffiret ay\u0131na ula\u015ft\u0131k. Rabbim nefsimizi terbiye etti\u011fimiz, feyz dolu oru\u00e7 tutmay\u0131 nasib eylesin. Hay\u0131rl\u0131 ve Nurlu