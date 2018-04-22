Fox Tv o diziyi bitirecek mi?

FOX TV'nin bu sezon ortalar\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir iddia ile izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 dizisi ad\u0131m ad\u0131m finale mi gidiyor.,2017 yaz sezonunda yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flayan \u015eevkat Yerimdar'\u0131n final yapaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f ancak son b\u00f6l\u00fcm\u00fc sezon finali olarak yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131. Hen\u00fcz ne olaca\u011f\u0131 belli de\u011fil.,FOX TV'nin 3 hafta \u00f6nce izleyici kar\u015f\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 "Bir Mucize Olsun" sadece 2 b\u00f6l\u00fcm dayanabildi ve 3.b\u00f6l\u00fcmde final yapt\u0131.,S\u0131ra geldi son f\u0131s\u0131lt\u0131ya. Sezon ortalar\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir iddia ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131 Ad\u0131: Zehra. Hayli s\u0131rad\u0131\u015f\u0131 bir konu ile ba\u015flayan Ad\u0131:Zehra ilk ba\u015flarda \u00e7ok sevilmi\u015fti ama gerisi pek gelmedi.,Ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu yana Ad\u0131: Zehra, ilk 5 i\u00e7erisine giremedi reyting sonu\u00e7lar\u0131nda. \r\n,Bu y\u00fczden hem \u00e7ok sevilen ama hep ortalama kalan Siyah Beyaz A\u015fk gibi ak\u0131beti.\r\n,\u0130lk ba\u015flarda 4.33 reyting alan dizi son haftalar da 3 reytinglere geriledi. Normalde b\u00f6yle reytingle devam eden bir dizi yeni sezona ta\u015f\u0131nmaz. \r\n,Ancak yaz sezonunda devam edip, yaz aylar\u0131n tutan bir dizi gelirse final yapabilir.\r\n,Kald\u0131 ki Ad\u0131:Zehra, kendisi gibi cumartesi ak\u015famlar\u0131 yay\u0131nlanan Fazilet Han\u0131m ve K\u0131zlar\u0131, Yeni Gelin ve Kanal D'nin son bombas\u0131 \u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u ile pek ba\u015f edebilir halde g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor.\r\n\r\n,.