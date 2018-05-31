Fox TV sevilen diziye final yaptırıyor

Fox Tv'den final haberleri geliyor.,Bir dizi final yapacak, 2 dizi ise sezon finaline girecek.,Milliyet Gazetesi yazar\u0131 Ali Ey\u00fcbo\u011flu, FOX'un sezon finali yapt\u0131\u011f\u0131 ve yeni sezonda ekranda olaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanan \u015eevkat Yerimdar dizisinin ak\u0131betini, k\u00f6\u015fesinde yazd\u0131.\r\n,FOX ekran\u0131nda \u2018sezon finali\u2019 yapan \u2018\u015eevkat Yerimdar\u2019, reytinge de\u011fil, TEFE T\u00dcFE\u2019ye yenildi.,\u00d6\u011frendi\u011fim kadar\u0131yla, yap\u0131mc\u0131yla kanal aras\u0131ndaki s\u00f6zle\u015fme uyar\u0131nca Limon Yap\u0131m, yeni b\u00f6l\u00fcmlere TEFE T\u00dcFE\u2019nin y\u0131ll\u0131k ortalama oran\u0131nda zam istedi. Kanal y\u00f6netimi ise, TV piyasas\u0131nda de\u011fi\u015fen ko\u015fullar\u0131 \u00f6rnek g\u00f6sterip, Hayri Aslan\u2019a \u2018\u015eevkat Yerimdar\u2019\u0131 mevcut fiyatla devam ettirebilece\u011fini bildirince, \u2018final\u2019 bile yapamadan FOX\u2019taki maceras\u0131 bitti.,FOX\u2019ta yay\u0131nlanan \u2018\u015eevkat Yerimdar\u2019 izleyicilerinden e-postama ve sosyal medya hesaplar\u0131ma gelen \u2018dizinin final mi yoksa sezon finali mi\u2019 yapaca\u011f\u0131 sorular\u0131n\u0131 yay\u0131nc\u0131 ve yap\u0131mc\u0131 kurulu\u015fun yetkililerine iletip, ald\u0131\u011f\u0131m yan\u0131t\u0131 yazm\u0131\u015ft\u0131m.\r\n \r\n,20 Mart 2018 tarihli Alice\u2019de, dizinin 30 Mart\u2019ta \u2018sezon finali\u2019 yapaca\u011f\u0131n\u0131, yeni b\u00f6l\u00fcmlerinin ise yaz\u0131n ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftum.,\u2018\u015eevkat Yerimdar\u2019la ilgili FOX\u2019un bas\u0131na servis etti\u011fi program i\u00e7eri\u011finde oldu\u011fu gibi, ekrana getirildi\u011finde de dizinin \u2018sezon finali\u2019 yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131ld\u0131. Aradan ge\u00e7en iki ayda projenin ak\u0131beti hakk\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131m bilginin do\u011fru olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 teyit etmek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131m ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonucu \u015fu:\r\n \r\n