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Türkiye Gazetesi

FOX TV, Star TV ve TRT'den tarihi karar!

FOX TV, Star TV ve TRT'den tarihi karar!
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FOX TV ekranlarında yayınlanan ve 37. bölümüne kadar hem eğlenceli hem de dramatik kurgusuyla izleyiciler tarafından ilgi ile takip edilen Bizim Hikaye dizisi, sezon finali yapıyor. Demet Evgar, Ceren Moray, Şebnem Dönmez, Ruçkan Çalışkur gibi isimleri kadrosunda barındıran ve Bizim Hikaye perşembe akşamları yayınlanan Avlu dizisi, de 11. bölümünün ardından sezon finali yapıyor. Diğer iki dizi ile aynı gün yayınlanan ve TRT ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Mehmetçik Kutülamare de 19. bölümünün ardından sezon finali ile ekranlara bir süre ara veriyor...

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