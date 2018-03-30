Fransa'dan Suriye'ye operasyon açıklaması

Ayr\u0131ca Fransa'n\u0131n T\u00fcrkiye'nin ilerleyi\u015fini durdurmak i\u00e7in Menbi\u00e7'e asker g\u00f6nderece\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Daha \u00f6nce Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron, T\u00fcrkiye ile ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n Suriye kolu PYD\/YPG'nin \u00f6nc\u00fcl\u00fck etti\u011fi Suriye Demokratik G\u00fc\u00e7leri (SDG) aras\u0131nda arabulucu olmak istedi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n,Fransa makamlar\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Suriye'nin kuzeyinde yeni bir asker\u00ee operasyon planlanmad\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n