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ÖZET İZLE: Kayserispor 1-3 Galatasaray Maçı Geniş Özeti Golleri İzle | GS Kayseri maçı skoru özeti İzle
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’dan Afrin açıklaması
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Fransa Dışişleri'nden Afrin'deki operasyon ve BMGK'ya yapılan çağrıya ilişkin bir açıklama geldi.
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