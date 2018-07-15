Fransa Hırvatistan maçı özeti ve golleri izle

Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 4-2 kazanan Fransa, 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 \u015fampiyonu oldu.,2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 finalinde Fransa ve H\u0131rvatistan kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n \u00f6zeti ve golleri izleme linki haberimizde.,Dakika 18'de Mandzukic'in kendi kalesine g\u00f6nderdi\u011fi topta Fransa 1-0 \u00f6ne ge\u00e7ti. ,Mandzukic, dakika 69'da fark\u0131 2'ye indirdi. \u015eimdi skor: 4-2...,28'de Perisic skora denge getirdi. ,Dakika 39'da Griezmann penalt\u0131 at\u0131\u015f\u0131n\u0131 gole \u00e7evirerek tak\u0131m\u0131n\u0131 tekrar \u00f6ne ge\u00e7irdi. ,59'da Pogba sahneye \u00e7\u0131kt\u0131 ve fark\u0131 2'ye \u00e7\u0131kard\u0131. ,64'te Mbappe skoru 4-1'e getirdi. ,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/www.trtspor.com.tr\/fifa2018dunyakupasi\/MacOzetleri" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">FRANSA HIRVAT\u0130STAN MA\u00c7ININ \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130N\u0130 \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>