Fransa tribünlerinde dikkat çeken detay

Fransa ile Danimarka aras\u0131nda sal\u0131 g\u00fcn\u00fc oynanan D\u00fcnya Kupas\u0131 C Grubu ma\u00e7\u0131nda, trib\u00fcnlerdeki bir detay g\u00f6zlerden ka\u00e7mad\u0131. ,Pogba'n\u0131n annesiyle birlikte ma\u00e7\u0131 izleyen k\u0131z arkada\u015f\u0131 Maria Salaues'in y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fc 'Ni\u015fanland\u0131lar' iddialar\u0131n\u0131 beraberinde getirdi.\r\n\r\n,D\u00fcnya Kupas\u0131 C Grubu son ma\u00e7\u0131nda Fransa ile Danimarka kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelirken trib\u00fcnlerde renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler vard\u0131.\r\n,Moskova'n\u0131n Luzhniki Stadyumu'nda oynanan Fransa-Danimarka ma\u00e7\u0131nda, Paul Pogba'n\u0131n yak\u0131nlar\u0131 da trib\u00fcndeydi\r\n\r\n,Fransa'n\u0131n y\u0131ld\u0131z oyuncusu Paul Pogba'n\u0131n Bolivyal\u0131 k\u0131z arkada\u015f\u0131 Maria Salaues ve gen\u00e7 futbolcunun annesi, kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 birlikte izledi.\r\n\r\n,23 ya\u015f\u0131ndaki Maria Salaues'in parma\u011f\u0131ndaki y\u00fcz\u00fck, \u00e7iftin ni\u015fanland\u0131\u011f\u0131 dedikodular\u0131n\u0131 da beraberinde getirdi.\r\n\r\n,Ancak \u00e7ift resmi bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.\r\n\r\n\r\n