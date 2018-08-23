Frey imzaya geliyor

U\u011eUR AKTAN - Fenerbah\u00e7e s\u00fcrpriz bir isimle anla\u015fma sa\u011flad\u0131. ,Sportif direkt\u00f6r Damien Comolli\u2019nin \u0130svi\u00e7re\u2019nin Z\u00fcrih tak\u0131m\u0131nda forma giyen 24 ya\u015f\u0131ndaki golc\u00fc Micheal Frey\u2019in transferi konusunda hem oyuncuyla hem de kul\u00fcb\u00fcyle anla\u015ft\u0131., Ge\u00e7en sezon 31 kar\u015f\u0131la\u015fmada 13 gol atan Frey\u2019in Fenerbah\u00e7e\u2019ye transfer olabilmek i\u00e7in kul\u00fcb\u00fcne rest \u00e7ekti\u011fi, geri ad\u0131m atan Z\u00fcrih yetkililerinin Frey\u2019i sar\u0131-lacivertlilere satmaya ikna oldu\u011fu kaydedildi. ,1,89 boyuyla hava toplar\u0131nda olduk\u00e7a etkili olan Frey, ilk yurt d\u0131\u015f\u0131 deneyimini 2014-2015 sezonunda Fransa\u2019n\u0131n Lille tak\u0131m\u0131 ile ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131.,Hen\u00fcz 20 ya\u015f\u0131ndayken 3 milyon avroya transfer oldu\u011fu Lille\u2019de etkili bir performans ortaya koyamayan Frey, daha sonra \u00fclkesinin Luzern tak\u0131m\u0131na kiralan\u0131rken, ,2016-2017 sezonu ba\u015f\u0131nda bonservisiyle birlikte altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fti\u011fi Young Boys\u2019un yolunu tuttu. ,Young Boys\u2019a d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc ilk sezonda 40 ma\u00e7ta 11 gol atan Frey sezonun sona ermesiyle birlikte 500 bin avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Z\u00fcrih\u2019e transfer olmu\u015ftu. Z\u00fcrih\u2019te 36 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan golc\u00fc oyuncu \u0130svi\u00e7re Kupas\u0131\u2019n\u0131 kazand\u0131klar\u0131 sezon toplamda 16 gol atm\u0131\u015ft\u0131. Frey\u2019in bug\u00fcn 14.00\u2019te \u0130stanbul\u2019da olmas\u0131 bekleniyor.,Stoper transferi i\u00e7in eski oyuncusu Simon Kjaer ve Manchester City formas\u0131 giyen Eliaquim Mangala ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini s\u00fcrd\u00fcren Fenerbah\u00e7e\u2019de g\u00fcndeme gelen bir di\u011fer isim ise Manchester United\u2019\u0131n Arjantinli stoperi Marcos Rojo oldu. ,Ge\u00e7en sezon ligde sadece 9 ma\u00e7ta oynayan ve bu sezon teknik direkt\u00f6r Jose Mourinho taraf\u0131ndan kadroda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmeyen 28 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun kiralanmas\u0131 i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Transferin kapanmas\u0131na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Fenerbah\u00e7e\u2019de g\u00fcndeme gelen son isim PSG\u2019nin Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso oldu. Frans\u0131z ekibi teknik direkt\u00f6r Thomas Tuchel taraf\u0131ndan kadroda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmeyen 22 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuyu Finansal Fair Play k\u0131skac\u0131ndan kurtulmak i\u00e7in sat\u0131\u015f listesine koydu, sar\u0131-lacivertliler 2 y\u0131ll\u0131k kiralama teklifi yapt\u0131.