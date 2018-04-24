Fuat Uğur'dan çarpıcı Abdullah Gül yazısı

Gazetemizin yazar\u0131 Fuat U\u011fur, Abdullah G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda \u00e7arp\u0131c\u0131 bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131.,G\u00fcl'\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 konusunda kendisini sa\u011flama almadan b\u00f6yle bir giri\u015fimde bulunmayaca\u011f\u0131n\u0131 ve gerekli ko\u015fullar\u0131n \u015fu an itibar\u0131yla yerine getirildi\u011fini savunan U\u011fur, ''Beklenen oldu, Abdullah G\u00fcl uluslararas\u0131 lobilerin de g\u00f6sterdi\u011fi \u00fcst\u00fcn gayret neticesinde nihayet ikna edildi. Biliyorsunuz garanticidir. \u00d6yle s\u0131k\u0131ya gelemez. Kazanabilme ihtimaline en yak\u0131n pozisyonda durur kendisi.'' ifadelerine yer verdi.\r\n\r\n,CHP lideri K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun se\u00e7imlerdeki en b\u00fcy\u00fck k\u00e2busunun se\u00e7imlere girip kaybetmesi durumunda Genel Ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011fundan da \u015futlanaca\u011f\u0131n\u0131 bildi\u011fini aktaran U\u011fur, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday olmaktan korkmas\u0131n\u0131n sebebinin bu oldu\u011funu belirtti. ,\u00d6nceki g\u00fcn yazm\u0131\u015ft\u0131k, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun bu se\u00e7imdeki en b\u00fcy\u00fck k\u00e2busu milletvekili se\u00e7ilemeyecek olmas\u0131. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday olmaktan korkmas\u0131n\u0131n sebebi bu. Milletvekili se\u00e7ilemezse CHP\u2019nin ba\u015f\u0131ndan da \u015futlanaca\u011f\u0131n\u0131 biliyor.\r\n,CHP kurmaylar\u0131 Kemal Bey'in bu kayg\u0131s\u0131n\u0131 gidermek \u00fczere \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc, konuyla ilgili ak\u0131llar\u0131ndan Anayasa Mahkemesi\u2019ne ba\u015fvurmak da ge\u00e7ti. Se\u00e7enekleri de\u011ferlendirdiler ama sonu\u00e7ta ba\u015flad\u0131klar\u0131 yere geri d\u00f6nd\u00fcler; Saadet Partisi\u2019nin hacklenmi\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu\u2019nun \u00f6nerisine. Yani eski Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn muhalefetin ortak aday\u0131 olmas\u0131na.\r\n\r\n,Yazar Fehmi Koru, ek\u00fcrisi ve yak\u0131n dostu G\u00fcl\u2019\u00fcn ikna edilmesi gerekti\u011fine dair bir s\u00fcredir yaz\u0131yordu.\r\nBeklenen oldu, Abdullah G\u00fcl uluslararas\u0131 lobilerin de g\u00f6sterdi\u011fi \u00fcst\u00fcn gayret neticesinde nihayet ikna edildi. Biliyorsunuz garanticidir. \u00d6yle s\u0131k\u0131ya gelemez. Kazanabilme ihtimaline en yak\u0131n pozisyonda durur kendisi.\r\nVe Abdullah G\u00fcl \u015fu anda kulak memesi k\u0131vam\u0131na geldi\u011finden kendisine yap\u0131lan bu teklifi kabul edecek.\r\n \r\n,Bu arada \u00fc\u00e7 muhalif parti de parlamento se\u00e7imlerinde ittifak yapacak. Malum, bunun i\u00e7in art\u0131k sadece 5-6 g\u00fcn kald\u0131 yasal olarak.\r\nD\u00fcn Karamollao\u011flu ile K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun yapt\u0131klar\u0131 toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan teklifi G\u00fcl\u2019e resmen g\u00f6t\u00fcrmek kald\u0131. Cuma g\u00fcn\u00fcne dek s\u00fcre istediler. Bu arada G\u00fcl biraz daha haz\u0131rlanacak.\r\n\u00d6nlerinde iki se\u00e7enek var:\r\n1-Meral Ak\u015fener de Abdullah G\u00fcl i\u00e7in adayl\u0131ktan \u00e7ekilsin mi?\r\n2-Her ikisi de girerse Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ikinci tura kalmas\u0131 ihtimali daha da artabilir mi?\r\nMeral Ak\u015fener\u2019e \u201c\u00e7ekil\u201d denirse \u00e7ekilir. \u00c7\u00fcnk\u00fc ad\u0131 se\u00e7im d\u00f6nemi ba\u015flarken bile \u201cAbidik Gubidik Meral\u201de \u00e7\u0131km\u0131\u015f bir siyaset\u00e7inin daha fazla itibar dev\u015firmesi s\u00f6z konusu olamayacak. Bir kere abidik gubidik yapan bin kere de yapar. Bu y\u00fczden Meral Han\u0131m'\u0131n ad\u0131 \u00fcnl\u00fc F\u0131r\u0131ldak Kubi gibi \u015fimdiden siyasi tarihe ge\u00e7ti.\r\n \r\n,Ben sesi ve tonlamalar\u0131yla Tansu \u00c7iller imitasyonu olan Ak\u015fener\u2019in domestik h\u00e2lini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmde \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rmam\u0131\u015ft\u0131m. Ama onun b\u00f6ylesine raconcu abla k\u0131l\u0131klar\u0131na girebilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnmemi\u015ftim. C\u0131va gibi, bulundu\u011fu deli\u011fin \u015feklini alabiliyor. Anlad\u0131m ki d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclebilme potansiyeli y\u00fcksek bir han\u0131mefendi. Bunu yazmam\u0131n sebebi birka\u00e7 ay evvel ald\u0131\u011f\u0131m bilgi.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 ve h\u00fck\u00fbmete \u00e7ok yak\u0131n bir isim bana \u201cAk\u015fener, AK Parti\u2019ye ittifak teklif etti\u201d dedi\u011finde bir hayli temkinli yakla\u015fm\u0131\u015ft\u0131m. \u201cNas\u0131l yani\u201d diye sormu\u015ftum gayriihtiyari.\r\nE\u011fer MHP yerine kendilerini tercih ederlerse parlamentoda da ittifak garantisi vermi\u015f.\r\n\r\nAnla\u015f\u0131l\u0131yor ki Meral Han\u0131m'\u0131n dilindeki \u201cCukka ittifak\u0131\u201d, \u201c\u00c7\u0131kar ittifak\u0131\u201d ve \u201c\u00c7ukur ittifak\u0131\u201d gibi \u00e7amurlar\u0131n hepsi birer yans\u0131tmaym\u0131\u015f ve tamamen kendini i\u015faret ediyormu\u015f.\r\n \r\n,ABDULLAH G\u00dcL \u0130\u00c7\u0130N OY BEKLENT\u0130S\u0130 NE?\r\n \r\nSP-CHP genel ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n d\u00fcnk\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan hen\u00fcz Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn ad\u0131 zikredilmese de f\u0131s\u0131lt\u0131lar \u00fczerine HD