Fuat Uğur'dan dikkat çeken analiz

Gazetemizin yazar\u0131 Fuat U\u011fur, ''Yar\u0131n gece Muharrem \u0130nce ne yapacak?'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 \u00e7arp\u0131c\u0131 bir yaz\u0131 okuyucular\u0131yla payla\u015ft\u0131.\r\n\u0130\u015fte o yaz\u0131n\u0131n tamam\u0131: ,24 Haziran gecesi, yani yar\u0131n gece Cumhurba\u015fkan\u0131 Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 kesin olmasa da ona yak\u0131n biliyorum:\r\nBalkon konu\u015fmas\u0131...Peki, ya CHP\u2019nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce? O ne yapacak?\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fck bir ihtimalle bir arkada\u015f\u0131n\u0131n evinde \u00e7ilingir sofras\u0131n\u0131 kurdurup rak\u0131n\u0131n dibine vuracakt\u0131r. Kafa bi milyon oldu\u011funda ise art\u0131k ondan duymaya al\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fumuz en g\u00fcne\u015f y\u00fcz\u00fc g\u00f6rmemi\u015f k\u00fcf\u00fcrler e\u015fli\u011finde masaya bir tekme atabilir, buna \u015fa\u015f\u0131rmay\u0131z.\r\n,Muharrem \u0130nce\u2019nin yar\u0131n gece bu \u00e7ilingir sofras\u0131nda yan\u0131nda olacak arkada\u015f\u0131na \u00f6nerim var. \u0130nce\u2019nin se\u00e7im s\u00fcrecindeki performans\u0131n\u0131 da dikkate al\u0131p ona kadeh kald\u0131rmal\u0131 ve aynen \u015f\u00f6yle demeli:\r\n\u201cHaydi, gel bakal\u0131m Muharrem. Bu gece kaybettiklerimize i\u00e7elim. Ben \u015ferefine, sen de se\u00e7imlere ve gelece\u011fine...\u201d\r\n\r\n,Muharrem Bey tavuklar\u0131 da hayal ediyor olabilir.\r\nTavuk\u00e7uluk sayg\u0131n bir meslek. K\u00fc\u00e7\u00fcmsedi\u011fimizden de\u011fil, asla. Onlar olmasa temel g\u0131dalar\u0131m\u0131z\u0131n birinden mahrum kal\u0131r\u0131z, bu ger\u00e7ek. Korkum \u015fu ki tavuklar da Muharrem Bey'in \u00f6fkesinden nasibini al\u0131r m\u0131?\r\n\u015eaka yapm\u0131yorum. Muharrem \u0130nce tekin biri de\u011fil. Masum bir resepsiyon g\u00f6revlisine k\u00fcf\u00fcr-k\u0131yamet d\u00fcmd\u00fcz giden de o, sahneye \u00e7\u0131kan k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocu\u011fu \u201cBak senin y\u00fcz\u00fcnden bir dakikam\u0131 kaybettim. \u0130n a\u015fa\u011f\u0131ya, in in\u201d diye kolundan tuttu\u011fu gibi platformdan atan da.\r\n,Hakiki dost ac\u0131 s\u00f6yler \u00e7\u00fcnk\u00fc. G\u00f6revi, hata \u00fcst\u00fcne hata yapan dostlar\u0131n\u0131 uyarmak ve kaybetti\u011finde de ger\u00e7ek hayat\u0131na d\u00f6nd\u00fcrmektir.\r\nO da acaba sunturlu bir k\u00fcf\u00fcr sallay\u0131p akl\u0131ndan \u201cUlan g\u00fcnlerce camilerde diz \u00e7\u00fcr\u00fctt\u00fck, iki laf\u0131m\u0131zdan birinde Allah dedik, peygamber dedik, \u00c2yet-el K\u00fcrsi\u2019yi dilimizden d\u00fc\u015f\u00fcrmedik, ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc k\u0131zlar\u0131m\u0131za na\u011fme yakt\u0131k ama hi\u00e7biri i\u015fe yaramad\u0131. Bu adamlara yaran\u0131lmaz zaten, hepsine eski sistem k\u00f6tek gerek\u201d diye ge\u00e7irir mi?\r\n,Evet, Muharrem \u0130nce bu \u00f6rtbastan \u00f6t\u00fcr\u00fc FET\u00d6\u2019c\u00fclere gebe. Bu y\u00fczden ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 FET\u00d6\u2019c\u00fclere sahip \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\nNe i\u015f? Bu FET\u00d6\u2019c\u00fclerin oyuna herkes talip. Hangi birine versinler? \u0130nce\u2019ye mi Meral\u2019e mi Temel\u2019e mi yoksa Selo\u2019ya m\u0131? Aralar\u0131ndan biri \u00f6z hakiki FET\u00d6 eleman\u0131 ama belli olmaz yine de.\r\n\r\n,Bu arada son bir not Muharrem \u0130nce\u2019nin e\u015fi \u00dclk\u00fc Han\u0131m i\u00e7in.\r\nGe\u00e7en haftaki yaz\u0131mda \u00dclk\u00fc Han\u0131m'a bir \u00e7a\u011fr\u0131da bulunmu\u015f ve \u201cBu taciz nedeniyle vicdan\u0131n\u0131z rahat m\u0131?\u201d diye seslenmi\u015ftim.\r\nBenim haberim yoktu, okuyucular g\u00f6nderdiler. Me\u011fer \u00dclk\u00fc Han\u0131m ile Muharrem Bey daha evvel bu konuda bir deme\u00e7 vermi\u015fler ve \u201cBiz bu konular\u0131 kendi aram\u0131zda kritize ederiz\u201d demi\u015fler.\r\nMinimal vicdan, maksimal rahatl\u0131k ve midesi geni\u015flik.\r\nSanki Muharrem \u0130nce\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131, kar\u015f\u0131s\u0131ndaki kad\u0131n\u0131n da r\u0131zas\u0131na dayal\u0131 s\u0131radan bir \u00e7apk\u0131nl\u0131k vak\u2019as\u0131.\r\n,B\u00f6yle bir olay olsa da medyaya konu olur ama o vakit bu hakikaten \u00dclk\u00fc Han\u0131m ile Muharrem \u0130nce\u2019nin kendi bilecekleri i\u015ftir. Lakin burada bir TAC\u0130Z var \u00dclk\u00fc han\u0131m, TAC\u0130Z!\r\nTacize u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen de sizin hemcinsiniz, yani bir kad\u0131n.\r\nHi\u00e7 mi \u00fcz\u00fclmediniz o kad\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc duruma.\r\nDemek ki Cumhurba\u015fkan\u0131 e\u015fi olma hayali t\u00fcm vicdani de\u011ferlerin \u00fczerini kapkara boyayla \u00e7izdiriyor insana, bunu anl\u0131yoruz.\r\n\r\n,Yine kendisiyle selfie \u00e7ektiren vatanda\u015f\u0131 korumalar\u0131n\u0131n platformdan a\u015fa\u011f\u0131 f\u0131rlat\u0131p att\u0131\u011f\u0131n\u0131 hepimiz hat\u0131rl\u0131yoruz. Daha iki hafta \u00f6nce ya\u015fand\u0131. Onlar koruma deyip kimse s\u0131yr\u0131lmas\u0131n. At sahibine g\u00f6re ki\u015fner.\r\nMesele \u015fu, \u0130nce\u2019nin g\u00f6z\u00fcnde insanlar\u0131n sinek kadar de\u011feri yok.\r\n\r\n,Taciz olay\u0131na girelim mi? Nas\u0131l FET\u00d6\u2019c\u00fc savc\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6rtbas edildi\u011fine misal.\r\nFerhat Sar\u0131kaya o savc\u0131. Haluk Pek\u015fen de bunu itiraf ediyor.\r\n,Ana ak\u0131m medyada bir Talat Bulut alm\u0131\u015f ba\u015f\u0131n\u0131 gidiyor.\r\n,D\u00fcnyada l