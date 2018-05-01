Fuat Uğur'dan dikkat çeken Gül analizi

Gazetemizin yazar\u0131 Fuat U\u011fur, bug\u00fcnk\u00fc k\u00f6\u015fesinden dikkat \u00e7eken bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131,\u0130\u015fte U\u011fur'un ''G\u00fcl, FET\u00d6\u2019n\u00fcn deney tav\u015fan\u0131yd\u0131 ve as\u0131l hedef Ak\u015fener\u2019di'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131n\u0131n tam metni:,Asl\u0131nda birka\u00e7 hamleli bu tiyatroyu planlayan FET\u00d6 ve arkas\u0131ndaki uluslararas\u0131 k\u00f6t\u00fcl\u00fck odaklar\u0131yla onlar\u0131n T\u00fcrkiye\u2019deki akt\u00f6rleri olan muhalif liderlerin hakk\u0131n\u0131 teslim etmem l\u00e2z\u0131m.\r\n,Herkes rol\u00fcn\u00fc \u00e7ok iyi oynad\u0131 ama kabul etmeli ki senaryo da bir o kadar m\u00fckemmeldi.\r\nMerak etti\u011fim yaln\u0131zca tek \u015fey kald\u0131:\r\nAbdullah G\u00fcl, isteyerek mi bu tiyatronun i\u00e7inde yer ald\u0131, yoksa hayat\u0131nda ilk kez, riski minimuma indirilmi\u015f olsa da \u00c7at\u0131 Aday\u0131 olma fikrini kabul ederken o da kullan\u0131ld\u0131 m\u0131?\r\n,\u201cMuhalefetin \u00c7at\u0131 Aday\u0131\u201d turlar\u0131n\u0131n sonuna geldi\u011fi ve G\u00fcl\u2019\u00fcn ad\u0131n\u0131n zirve yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada hi\u00e7 \u201cbeklenmeyen\u201d bir \u015fey oldu ve Meral Ak\u015fener yan \u00e7izdi. Oysa en ba\u015f\u0131ndan itibaren uzla\u015fmac\u0131 g\u00f6r\u00fcnen, G\u00fcl i\u00e7in \u00e7ekilece\u011fini s\u00f6yleyen, 15 milletvekili kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda se\u00e7im garantisi almay\u0131 kabul ederek pazarl\u0131k\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karan oydu.\r\nG\u00fcl, 24 Nisan tarihindeki yaz\u0131mda kesin olarak belirtti\u011fim gibi \u00c7at\u0131 Adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kabul etmi\u015fti. \u00c7\u00fcnk\u00fc ona Meral Ak\u015fener\u2019in \u00e7ekilece\u011fi s\u00f6ylenmi\u015fti.\r\nAma \u00e7ekilmedi. Ard\u0131ndan CHP\u2019den de tepki gelince Saadet Partisi\u2019ne kald\u0131 ki G\u00fcl gibi bir \u201cArmut pi\u015f a\u011fz\u0131ma d\u00fc\u015f\u201d teorisyeninin bunu kabul etmesi imk\u00e2ns\u0131z olas\u0131l\u0131kt\u0131.\r\nNitekim aynen ne dediysek onu a\u00e7\u0131klad\u0131. Yani, AK Parti te\u015fkilat\u0131nda isminin bir kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmasa da onu Cumhurba\u015fkan\u0131 yapm\u0131\u015f karde\u015fini \u00c7at\u0131 Aday\u0131 olarak s\u0131rt\u0131ndan han\u00e7erlemeyi kabul etmi\u015fti.\r\n\r\n,Neredeyse yava\u015f yava\u015f Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 pi\u015firen ve alenen \u201cG\u00fcl\u2019l\u00fc \u015fiirler\u201d okuyarak \u201cAbdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn Cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d mesajlar\u0131 veren FET\u00d6 eleba\u015f\u0131n\u0131n ise asl\u0131nda MERAL AK\u015eENER\u2019\u0130N ADAYLI\u011eINI destekledi\u011fini hi\u00e7 anlamad\u0131k. Bir kez daha FET\u00d6\u2019n\u00fcn s\u00f6yledi\u011fine de\u011fil, s\u00f6ylemedi\u011fine bakmak gerekti\u011fini unuttuk.\r\nDahas\u0131 bilmem ka\u00e7\u0131nc\u0131 kez FET\u00d6 oyununa gelerek, G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ele\u015ftirirken \u201cFET\u00d6 de G\u00fcl\u2019\u00fc destekliyor\u201d arg\u00fcman\u0131n\u0131 kulland\u0131k.\r\nOysa FET\u00d6\u2019n\u00fcn as\u0131l hedefi Meral Ak\u015fener\u2019i \u00f6ne \u00e7\u0131kar\u0131p FET\u00d6 damgas\u0131ndan aklamak, kahramanla\u015ft\u0131rmak, \u201cNe erkek kad\u0131nm\u0131\u015f karde\u015fim\u201d dedirtmekti. \u00c7\u00fcnk\u00fc tek g\u00fcvendikleri isim oydu.\r\n,FET\u00d6, ku\u015fkusuz G\u00fcl\u2019e de ge\u00e7mi\u015ften bu yana \u00e7ok yat\u0131r\u0131m yapm\u0131\u015ft\u0131 ama bu kez onu DENEY TAV\u015eANI olarak kullanmay\u0131 tercih etmi\u015fti.\r\n\r\n,Fetullah al\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n amac\u0131 \u015fuydu:\r\n1-\u00d6ncelikle Meral Ak\u015fener\u2019in FET\u00d6\u2019c\u00fclerin aday\u0131 oldu\u011funa dair yayg\u0131n fikri \u00e7\u00fcr\u00fctmek. Nitekim \u0130P milletvekilleri daha \u015fimdiden \u201cHani Meral Ak\u015fener ve \u0130P FET\u00d6\u2019c\u00fcyd\u00fc? Bak\u0131n FET\u00d6\u2019c\u00fclerin aday\u0131 G\u00fcl\u2019\u00fcn adayl\u0131\u011f\u0131 projesini bozdu\u201d diyor.\r\n2-Meral Ak\u015fener\u2019in aday olmas\u0131 ve arkas\u0131na g\u00fc\u00e7l\u00fc bir destek almas\u0131.\r\n3-E\u011fer ikinci tura kalmay\u0131 ba\u015far\u0131p 4-5 puan gibi bir oy fark\u0131yla se\u00e7imi kaybederse de suikast se\u00e7ene\u011fini devreye sokarak yasa gere\u011fi Meral Ak\u015fener\u2019in Cumhurba\u015fkan\u0131 olmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak. Son konu\u015fmas\u0131nda bunun i\u015faretini de veriyor zaten.\r\n\u015eimdi Meral Abla G\u00fcl tiyatrosunun keyfini \u00e7\u0131kar\u0131yor. Sa\u011f kolu Koray Ayd\u0131n taraf\u0131ndan bile \u201cCemaat Meral Ak\u015fener\u2019i destekliyor\u201d diye if\u015fa edilen Meral Abla\u2019n\u0131n b\u00f6yle bir deste\u011fe ku\u015fkusuz ihtiyac\u0131 vard\u0131.\r\n\r\n,Nitekim daha \u015fimdiden G\u00fcl\u2019\u00fcn \u201culuslararas\u0131 odaklar\u0131n ve sermaye \u00e7evrelerinin aday\u0131 olarak dayat\u0131ld\u0131\u011f\u0131\u201d fikri ortaya at\u0131l\u0131yor. Atan \u00dcmit \u00d6zda\u011f iyi mi? Ne diyor bak\u0131n:\r\n\u201cG\u00fcl bir proje olarak geldi. Bu proje kapsam\u0131nda G\u00fcl\u2019\u00fcn para\u015f\u00fctle Erdo\u011fan\u2019a rakip olmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok boyutlu bask\u0131 yap\u0131ld\u0131. Hi\u00e7 tahmin etmedi\u011fimiz yerlerden odaklardan ki\u015filerden telkinlere muhatap olduk. Fakat Say\u0131n Ak\u015fener \u00e7ok sert ve kararl\u0131 bir \u015fekilde bunun m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. B\u00f6yleli