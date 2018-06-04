Fuego volkanı patladı: Çok sayıda ölü var

Ulusal Felaket Y\u00f6netim Kurumu, bir lav nehrinin El Rodeo k\u00f6y\u00fcn\u00fc vurdu\u011funu, evleri yok edip i\u00e7indeki insanlar\u0131 yakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Guatemala City'deki La Aurora Havalaan\u0131 k\u00fcl ya\u011fmuru nedeniyle kapat\u0131ld\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131 Jimmy Morales ulusal acil durum plan\u0131n\u0131n uyguland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Morales "En az \u00fc\u00e7 b\u00f6lgede y\u0131k\u0131m oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz" dedi.,Ba\u015fkent Guatemala City'nin 40 kilometre g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki volkandan havaya kaya, kara duman ve k\u00fcl p\u00fcsk\u00fcr\u00fcyor.,Uzmanlara g\u00f6re, yanarda\u011fdaki patlama 1974'ten bu yanaki en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc. Acil durum yetkilisi Sergio Cabanas, bir lav nehrinin y\u00f6n de\u011fi\u015ftirip El Rodeo b\u00f6lgesine do\u011fru ilerledi\u011fini belirtti. Cabanas "Bir lav nehri k\u0131y\u0131lar\u0131n\u0131 a\u015f\u0131p El Rodeo k\u00f6y\u00fcn\u00fc etkiledi. Yaralananlar, yananlar, \u00f6lenler var. Maalesef El Rodeo lav alt\u0131nda kald\u0131 ve lav nedeniyle La Libertad k\u00f6y\u00fcne de ula\u015famad\u0131k, orada da \u00f6lenler olabilir" diye konu\u015ftu. ,Cabanas daha sonra, \u00f6lenler aras\u0131nda yard\u0131m g\u00f6revlilerinin ve birka\u00e7 \u00e7ocu\u011fun da bulundu\u011funu aktard\u0131.,Gutemala medyas\u0131n\u0131n yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 videlorda bir lav ak\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131n \u00fczerindeki cesetler ve k\u00fclle kapl\u0131 insanlara yard\u0131m etmeye \u00e7al\u0131\u015fan g\u00f6revliler g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Bir g\u00f6rg\u00fc tan\u0131\u011f\u0131 lav\u0131n m\u0131s\u0131r tarlalar\u0131na do\u011fru akt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatt\u0131. Consuelo Hernandez adl\u0131 g\u00f6rg\u00fc tan\u0131\u011f\u0131 "Herkes kurtulamad\u0131. Lav\u0131n alt\u0131nda g\u00f6m\u00fcld\u00fcklerini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" dedi. Guatemala h\u00fck\u00fcmeti, yanarda\u011f patlamas\u0131ndan toplam 1,7 milyon ki\u015finin etkilendi\u011fini duyurdu. Yetkililer halka k\u00fcl ya\u011fmuru nedeniyle maske takmalar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. ,Bir yetkili de, r\u00fczgar\u0131n y\u00f6n\u00fc nedeniyle volkanik k\u00fcllerin ba\u015fkente d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti. Guatemala Ordusu'nun da yard\u0131m faaliyetlerine kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 duyuruldu.,Orta Amerika \u00fclkelerinden Guatemala'daki Fuego Yanarda\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fcyle patlad\u0131.