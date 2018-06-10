Fuego Yanardağı'ndaki akıntı geçtiği yerlerde hayatı yok ediyor

Guatemala'daki Fuego Yanarda\u011f\u0131'ndan s\u0131cak kaya ve tortu akmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n,Guatemala Sismoloji ve Volkanoloji Enstit\u00fcs\u00fc, \u00e7amur, su ve volkanik maddeden olu\u015fan ak\u0131nt\u0131n\u0131n, ya\u011fmurlar taraf\u0131ndan beslendi\u011fini ve ge\u00e7ti\u011fi vadilerde a\u011fa\u00e7lar\u0131 yok etti\u011fini bildirdi.\r\n,Enstit\u00fcn\u00fcn Ba\u015fkan\u0131 Eddy Sanchez, faaliyeti azalsa bile Fuego Yanarda\u011f\u0131'n\u0131n olu\u015fturdu\u011fu risklerin devam etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Ak\u0131nt\u0131n\u0131n Panaleon Nehri'nde su seviyesini y\u00fckseltmesi nedeniyle Santa Lucia Cotzumalguapa b\u00f6lgesinden 72 ki\u015finin tahliye edildi\u011fi belirtildi.\r\n,Patlamadan sonra kaybolanlar\u0131 resm\u00ee arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 d\u00fcn sona ererken, San Miguel Los Lotes dahil baz\u0131 b\u00f6lgelerde g\u00f6n\u00fcll\u00fclerin kay\u0131plar\u0131 aramay\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ifade edildi.,Guatemala'da 4 binden fazla ki\u015fi, ge\u00e7en haftaki patlamadan bu yana bar\u0131naklarda kal\u0131yor.\r\n,\u00dclkede 110 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi afete kar\u015f\u0131 yetkililerin zaman\u0131nda \u00f6nlem almad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Yetkililerin, yanarda\u011fdaki hareketlili\u011fi ge\u00e7en pazar sabah\u0131 fark etti\u011fi ancak tahliye karar\u0131 almad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\r\n,Yanarda\u011fdaki patlamalardan 1,7 milyon ki\u015finin etkilendi\u011fi tahmin ediliyor. \r\n