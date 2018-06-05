Fuego Yanardağı'ndaki patlamalarda ölü sayısı artıyor

Guatemala'daki Fuego Yanarda\u011f\u0131'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 69'a y\u00fckseldi.\r\n,Ulusal Adli Bilimler Enstit\u00fcs\u00fc Direkt\u00f6r\u00fc Fanuel Garcia, \u015fimdiye kadar 69 ki\u015finin cesedinin bulundu\u011funu, bunlardan 17'sinin kimli\u011finin belirlendi\u011fini belirtti.\r\n,Garcia, "Cesetlerin kimliklerini belirlemek bizim i\u00e7in \u00e7ok zor \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00f6lenlerden baz\u0131lar\u0131n y\u00fczleri, baz\u0131lar\u0131n\u0131n parmak izleri yok. Kimlik tespiti i\u00e7in di\u011fer y\u00f6ntemlere ba\u015fvurmak zorunda kalaca\u011f\u0131z. M\u00fcmk\u00fcn olursa kimlik belirlemek i\u00e7in DNA \u00f6rnekleri alaca\u011f\u0131z." dedi.\r\n,Devlet Ba\u015fkan\u0131 Jimmy Morales de felaket b\u00f6lgesine giderek incelemelerde bulundu.\r\n,Kurtarma ekipleri, lavlar\u0131n aras\u0131nda kalan en az 10 ki\u015fiyi helikopterlerle kurtard\u0131.\r\n,Ba\u015fkent Guatemala City'nin 40 kilometre g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki Fuego Yanarda\u011f\u0131'nda pazar g\u00fcn\u00fc patlamalar olmu\u015f ve p\u00fcsk\u00fcren lavlar, El Rodeo k\u00f6y\u00fcndeki evleri yok etmi\u015fti. Patlamalar s\u0131ras\u0131nda \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin yanarak \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc san\u0131l\u0131yor.\r\n,Patlamalar s\u0131ras\u0131nda yaralanan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131, 3 bin 200'den fazla ki\u015fi de g\u00fcvenli b\u00f6lgelere tahliye edildi.\r\n,Yetkililer, yanarda\u011fdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon ki\u015finin etkilendi\u011fine dikkati \u00e7ekiyor.,.