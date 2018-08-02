Fuhuş yapan çift, lağım suyu ile cezalandırıldı

Endonezya'da evlilik d\u0131\u015f\u0131 birliktelik ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen \u00e7ift, kurallar\u0131 ihlal etti\u011fi gerek\u00e7esiyle la\u011f\u0131m suyuyla y\u0131kand\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,2001'deki \u00f6zerklik hakk\u0131ndan sonra uygulanmaya ba\u015flayan Aceh hukuku alkol kullan\u0131m\u0131, kumar oynama ve evlilik d\u0131\u015f\u0131 birliktelik gibi eylemlere kar\u015f\u0131 sert cezalar uyguluyor.\r\n\r\n,E\u011fer belge sahte \u00e7\u0131karsa \u00e7ift, Endonezya hukukuna g\u00f6re sopa cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n\r\n\r\n,D\u00fcnyada M\u00fcsl\u00fcman n\u00fcfusun en yo\u011funlukta ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00fclke olan Endonezya'n\u0131n kendi hukukuna g\u00f6re y\u00f6netilen tek b\u00f6lgesi Aceh.\r\n,\u00d6te yandan zina ile su\u00e7lanan adam\u0131n \u00f6fkeli kalabal\u0131\u011f\u0131 sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, nik\u00e2hl\u0131 oldu\u011funa ili\u015fkin belgeleri g\u00f6sterdi\u011fi ancak kalabal\u0131\u011f\u0131n buna inanmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n,Cezan\u0131n ard\u0131ndan \u00e7ift polis taraf\u0131ndan evliliklerinin ger\u00e7ek olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Endonezya'n\u0131n Aceh \u015fehrinde evlilik d\u0131\u015f\u0131 birliktelik ya\u015fad\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle sokakta yakalanan \u00e7ift, la\u011f\u0131m suyuyla y\u0131kand\u0131.\r\n