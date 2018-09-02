Fulden Uras'tan kötü haber

10 senede 11 kez ameliyat olan Fulden Uras'a, rutin kontrolleri i\u00e7in gitti\u011fi hastanede meme kanseri te\u015fhisi koyuldu. \u015eark\u0131c\u0131, "Sa\u011f g\u00f6\u011fs\u00fcm\u00fcn tamam\u0131, sol g\u00f6\u011fs\u00fcm\u00fcn bir k\u0131sm\u0131 al\u0131nacak. Benim i\u00e7in dua edin" dedi.\r\n,Fulden Uras, g\u00f6\u011fs\u00fcndeki kitleler y\u00fcz\u00fcnden zor g\u00fcnler ge\u00e7iriyor. 10 senede 11 kere ameliyat olan Fulden Uras'a rutin kontrol kontrolleri i\u00e7in gitti\u011fi hastanede meme kanseri te\u015fhisi konuldu.,\u015eark\u0131c\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan hastal\u0131k s\u00fcrecini ve ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zorlu\u011fu \u015fu s\u00f6zlerle dile getirdi:\r\n\r\n,"Bu bir emar g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc... \u00c7o\u011fu kad\u0131n\u0131n kabusu. Korktu\u011fu y\u00fcz\u00fcnden \u00e7ektirmeye \u00e7ekindi\u011fi, bazen \u00e7ok ge\u00e7 kald\u0131\u011f\u0131 bir emar g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc . ,Yakla\u015f\u0131k 10 senedir 8 sa\u011f meme 3 sol meme olmak \u00fczere 11 ameliyat ge\u00e7irdi\u011fim kendi emar\u0131m bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz.,Pazartesi g\u00fcn\u00fc saat 14 s\u0131ralar\u0131nda her iki meme de de g\u00f6r\u00fcnen kitlelerimden kurtulaca\u011f\u0131m. ,\u00c7ok geciktirdim, \u00e7ok erteledim taa ki b\u0131\u00e7ak kemi\u011fe dayanana kadar.,Herkes yan\u0131mda karde\u015flerim, dostlar\u0131m, karde\u015f yerine koyduklar\u0131m, can\u0131m kadar sevdi\u011fim 12 senelik hayat arkada\u015f\u0131m b\u00fcy\u00fck destekler.\r\n\r\n,Yine de \u015f\u00fckrediyorum d\u00f6n\u00fclmez bir yerde de\u011filim. ,B\u0131\u00e7ak alt\u0131na yatacak olan \u015fark\u0131c\u0131, "Sa\u011f g\u00f6\u011fs\u00fcm\u00fcn tamam\u0131, sol g\u00f6\u011fs\u00fcm\u00fcn bir k\u0131sm\u0131 al\u0131nacak. Benim i\u00e7in dua edin." dedi.\r\n\r\n