Fulden Uras'tan 'ölümle tehdit' iddiası

Şarkıcı ve Oyuncu Fulden Uras'ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen A.A. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 1 ay önce başvuran Fulden Uras, Ankara'da kelebek hastalığı ile ilgili bir derneğin başkanı olan A.A. tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Fulden Uras, İstanbul'da kelebek hastalığı ile mücadele eden çocuklara yardımcı olmak için bir dernek kurduğunu, ancak 3 yıl önce benzer Ankara'da bulunan benzer bir derneğin başkanı tarafından tehdit edildiğini söyledi.