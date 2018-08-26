Funda Arar sahnedeyken villasında yangın çıktı!

Haberi ald\u0131\u011f\u0131nda \u0130stanbul'a d\u00f6nmek isteyen Arar'\u0131, ekip arkada\u015flar\u0131 sakinle\u015ftirdi.\r\n\r\n,Ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fark\u0131c\u0131 Funda Arar, konser i\u00e7in Alanya'dayken \u0130stanbul G\u00f6kt\u00fcrk'teki villas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. ,Posta'n\u0131n haberine g\u00f6re, klima kablosundan \u00e7\u0131kan yang\u0131nda iki oda zarar g\u00f6rd\u00fc. ,Funda Arar'\u0131n annesi ile o\u011flu Aras'\u0131n, o s\u0131rada bah\u00e7ede oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Yang\u0131n\u0131, sitedeki \u00e7ocuklar farkedip itfaiyeye haber verdi. ,Arar'\u0131n yatak odas\u0131n\u0131n, yang\u0131nda b\u00fcy\u00fck hasar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ve evinin tadilatta oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,.